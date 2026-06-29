Vladimir Putin susține că penuria de combustibil „nu este critică” în Rusia

Kremlinul a organizat un așa-zis interviu cu Vladimir Putin pentru a le transmite rușilor că deficitul de combustibil „nu este critic” și că autoritățile intenționează să-l combată prin creșterea capacităților de apărare antiaeriană.

Vladimir Putin a recunoscut că atacurile efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor din Rusia „creează probleme”. „În prezent, observăm o anumită penurie (de combustibili – n.r.), dar nu una critică”, a declarat el.

Kremlinul nu vrea un armistițiu asupra atacurilor în adâncime

Liderul de la Kremlin a afirmat că primul pas pentru combaterea penuriei de combustibil este „creșterea rapidă și semnificativă a producției de cele mai solicitate sisteme de apărare antiaeriană”. În plus, el a cerut „accelerarea finalizării reparațiilor” rafinăriilor atacate și mărirea volumului importurilor de benzină.

Potrivit lui Putin, ucrainenii atacă rafinăriile din Rusia pentru a „crea îndoieli (…) și diviziuni în societatea rusă”. „Toate atacurile, indiferent unde vizează infrastructura noastră, nu au absolut niciun impact asupra situației de pe front”, a adăugat el.

În ceea ce privește propunerea de „încetare a atacurilor în adâncul teritoriilor ambelor părți”, Kremlinul a respins-o pe motiv că loviturile efectuate de ruși „sunt mult mai puternice” și „au un impact mai mare”.

Vladimir Putin a reiterat că presupusul obiectiv principal al regimului de la Moscova rămâne „eliberarea (ocuparea – n.r.) completă a Donbasului și a Novorusiei”, referindu-se la regiunile Donețk, Luhansk, Herson, Zaporojie și sud-vestul Ucrainei.

Liderul rus vrea să reia discuțiile cu Donald Trump

Pe de altă parte, Putin s-a declarat dispus să reia discuțiile cu administrația președintelui american Donald Trump. „Așteptăm încheierea tuturor evenimentelor din faza critică a negocierilor privind Iranul, așteptăm sosirea acelor reprezentanți ai administrației americane (Steve Witkoff și Jared Kushner – n.r.) cu care ne-am întâlnit deja de mai multe ori la Moscova și suntem pregătiți să continuăm negocierile și discuțiile privind toate detaliile, toate modalitățile noastre, dacă nu chiar acorduri, atunci cel puțin subiectele aflate în discuție”, a spus liderul de la Kremlin.

Meduza menționează că Vladimir Putin a făcut aceste declarații în fața așa-zisului jurnalist Pavel Zarubin, responsabil de difuzarea unei emisiuni de propagandă pentru Kremlin. Declarațiile au fost prezentate sub forma unui interviu. Totuși, nu a fost vorba de un interviu clasic, ci de un material video în care Putin a citit răspunsurile de pe un prompter.

Ucraina a atacat puternic aproape toate marile rafinării ale Rusiei

Meduza notează totodată că Ucraina a atacat 12 din cele 14 mari rafinării ale Rusiei, și anume: Bașneft-Ufaneftehim (regiunea Ufa), Kirișinefteorgsintez (regiunea Leningrad), Lukoil-Volgogradneftepererabotka din Volgograd, Lukoil-Nijegorodnefteorgsintez (regiunea Nijni Novgorod), Lukoil-Permnefteorgsintez (regiunea Perm), rafinăria de petrol din Moscova, rafinăria de petrol Novokuibîșevsk (regiunea Samara), rafinăria de petrol Reazan (regiunea Reazan), TANECO (Tatneft) și TAIF-NK din Nijnekamsk, rafinăria de petrol Tuapse, rafinăria de petrol din Tiumen și Iaroslavnefteorgsintez din Iaroslavl.

Cele două mari rafinării rusești care nu au fost atacate deocamdată sunt: NPZ Omsk și

compania petrochimică Angarsk din regiunea Irkuțk.

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