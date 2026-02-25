Din această sumă, 1,6 milioane de lei reprezintă contribuția municipalității pentru cheltuieli neeligibile.

Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni, include instalarea a 1.023 de corpuri de iluminat stradal cu tehnologie LED pe stâlpii existenți, racordați la rețeaua LEA 0,4 kV.

De asemenea, se va implementa un sistem de telemanagement pentru controlul fiecărui punct luminos.

„Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări principale: înlocuire a actualelor aparate de iluminat vechi cu aparate de iluminat stradale cu LED pe toți stâlpii existenți cu rețea LEA 0,4kV, cât și implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos. Este vorba despre 1.023 de corpuri de iluminat public ce vor fi instalate, la care se adaugă modulele de telegestiune aferente”, a transmis Compartimentul de presă al Primăriei Galați.

Noile becuri LED, recunoscute pentru consumul lor redus de energie, vor contribui la reducerea consumului energetic, aliniindu-se astfel eforturilor de protejare a mediului, au declarat reprezentanții municipalității.

Străzile pe care vor fi montate noile sisteme de iluminat economic sunt: Calea Prutului, Strada Gării, Nicolae Bălcescu, Ana Ipătescu, Gheorghe Doja, Bulevardul George Coșbuc, Saturn, Gheorghe Asachi, Frunzei, Bulevardul Dunărea, Nae Leonard, Aurel Vlaicu, Milcov, Ionel Fernic, Traian Vuia, Grigore Ventura, Strada Prundului și Alba Iulia.

