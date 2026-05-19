Tribunalul a admis reluarea licitației pentru Liberty Galați

Tribunalul Galați a aprobat, luni, 18 mai 2026, cererea administratorilor judiciari ai combinatului siderurgic Liberty Galați privind modificarea planului de restructurare, care include organizarea unei a doua licitații pentru valorificarea activelor. Potrivit portalului de știri locale Monitorul de Galați, prima licitație organizată nu a atras nicio ofertă.

Când va avea loc a doua licitație pentru Liberty Galați și care este prețul de pornire

Conform noilor prevederi, cea de-a doua licitație va avea loc pe 19 iunie 2026, iar pe lista activelor scoase la vânzare se regăsesc atât combinatul siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex), cât și fabrica de țevi Liberty Tubular Products Galați.

Prețul de pornire la care va putea fi vândut combinatul Liberty Galați este de 444.026.436 de euro și 18.985.681 de euro pentru Liberty Tubular Products Galați.

Valoarea de piață a Liberty Galați a fost reevaluată

Administratorii judiciari Euro Insol și CITR au explicat că această nouă etapă a procesului de valorificare vine după o reevaluare tehnică a valorii de piață a activelor și redefinirea perimetrului acestora.

„Pentru un activ industrial de asemenea dimensiune, prima licitație reprezintă adesea un test de piață. Interesul a existat și s-a concretizat prin achiziționarea caietelor de sarcini, vizite în cadrul combinatului și semnarea unor acorduri de confidențialitate.

Astfel de tranzacții necesită însă analize complexe și timp pentru structurarea unei decizii investiționale”, a declarat Remus Borza, președintele Euro Insol.

Conform datelor oferite, cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini în cadrul primei licitații, iar o parte dintre aceștia au vizitat combinatul și au purtat discuții detaliate despre oportunitățile de investiție.

Activele nu vor putea fi adjudecate sub prețurile de pornire

Administratorii concordatari au subliniat că procedura de valorificare se derulează cu respectarea strictă a normelor legale și a deciziilor instanței. Activele Liberty Galați și Liberty Tubular Products nu vor putea fi adjudecate sub prețurile de pornire stabilite în planurile de restructurare. Prețul final va fi determinat de nivelul de interes și de competiția dintre investitori.

În plus, înaintea primei licitații din 12 martie 2026, consorțiul Euro Insol – CITR a derulat o campanie internațională amplă de promovare.

Aceasta a inclus contactarea directă a investitorilor strategici, a fondurilor de investiții specializate și a companiilor siderurgice relevante din Europa, Asia și America.

„În perioada următoare, vom continua aceste demersuri de promovare externă a activelor, precum și discuțiile cu investitorii strategici, pentru a găsi un partener capabil să susțină dezvoltarea operațiunilor industriale de la Galați”, se mai arată în comunicatul de presă al administratorilor.

