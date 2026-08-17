Un brand care a ajuns peste granițe

Atelierul este micuț, dar are propria sa istorie. La loc de cinste se află un foarfece uriaș, argintiu, înrămat și botezat „Fănică”, după bunicul Laurei.

Pasiunea pentru croitorie a început însă mult mai devreme, pe când avea 6 ani.

 „Bunica m-a învățat să folosesc mașina ei de cusut cu manivelă. Ea spera că o să mă plictisesc, dar după opt ore tot acolo eram.”, și-a adus aminte Laura.

Ea a studiat design interior și industrial la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Laura și-a cumpărat prima mașină de cusut cu banii de bursă și a pornit afacerea cu o masă de croitorie cumpărată la reducere.

 „Mi-am luat prima masă de croitorie de la Carrefour, era ruptă și redusă la 50 de lei. Bunica mi-a împrumutat avansul pentru chirie. Am pornit singură.”

Primul sacou se vinde și astăzi

Primul produs creat de Laura a fost sacoul gri „Dalia”. Au trecut 18 ani, însă modelul continuă să fie produs și vândut.

Un model prezintă un sacou gri
Primul sacou creat acum 18 ani se vinde și astăzi Sursa foto: Lauragalic.ro

La început, majoritatea comenzilor veneau din străinătate. Astăzi, situația s-a inversat: aproximativ 80% dintre comenzi sunt din România, iar restul provin în principal din Europa.

Designerul spune că nu și-a construit brandul urmărind tendințele momentului.

„Eu urăsc tendințele. Mi se pare că fură din autenticitate. La noi veți vedea doar produse atemporale.”, a mai povestit Laura.

Atelierul are în prezent patru angajate, cu tot cu Laura, care lucrează cot la cot cu ele.

Mesajul de la Nina de Lianin, muza lui Thierry Mugler

Unul dintre cele mai importante momente din povestea atelierului a venit atunci când Laura a primit un mesaj de la Nina de Lianin, fotomodel, performer și artist vizual asociat universului lui Thierry Mugler.

Inițial, designerul din Iași a crezut că este o glumă.

 „I-am spus că mi se pare nedrept ce îmi face, că profită de un designer tânăr, pentru că nu credeam că este o propunere reală. Apoi mi-a trimis portofoliul și am riscat. ”, a povestit Laura.

După ce a primit portofoliul Ninei, Laura a acceptat colaborarea. Cele două au rămas prietene, iar Nina de Lianin poartă în continuare piese realizate în atelierul din Iași.

Pentru un business construit fără investitori și cu resurse limitate, colaborarea a reprezentat o validare importantă.

Un atelier mic într-o industrie tot mai dificilă

Astăzi, cifra de afaceri a businessului oscilează între 150.000 și 300.000 de euro, în funcție de capacitatea de producție. Comenzile nu lipsesc, însă principala limitare este numărul mic de oameni.

 „Comenzi avem mereu, doar că nu facem față.”, se plânge Laura.

Laura spune că nu intenționează să transforme atelierul într-o rețea de magazine, ci își dorește mai degrabă colaborări cu branduri mari.

În același timp, antreprenoarea recunoaște că extinderea este dificilă într-o perioadă în care costurile și incertitudinea apasă asupra atelierelor mici.

„Aș mai vrea încă o Laura la mașina de cusut, dar mi-e frică să angajez acum. E nesigur totul.”

În Iași, sectorul confecțiilor este format în mare parte din firme mici, într-un context în care numărul companiilor din domeniu a scăzut în ultimii ani. În acest peisaj, povestea atelierului Laurei Galic arată cum un business pornit cu puțini bani poate crește organic atunci când își păstrează identitatea.

Pentru tinerii care vor să intre în domeniu, Laura are un sfat simplu: „Dacă este pasiune și suflet, trebuie să încerce. Eu am început cu 6.000 de lei.”

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