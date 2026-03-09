Solicitarea la 112 a fost înregistrată pe 8 martie, la ora 00.53, pentru o naștere prematură, conform declarațiilor făcute de dr. Angelica Hristea, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Iași, relatează publicația locală Ziarul de Iași.

„Echipajul de la Podu Iloaiei s-a împotmolit și s-a luat legătura cu Primăria Mădârjac. Echipajul TIM NNT a ajuns la Mădârjac, iar apoi a fost direcționat pe traseul Voinești – Runcu – Bojila. La ora 01:49 a fost direcționat și echipajul de la Țibănești, care a ajuns la caz la ora 02:16 și a găsit nou-născutul în stop cardio-respirator.

Medicii au efectuat toate manevrele de resuscitare – resuscitare cardio-pulmonară și suport vital avansat (RCP + ALS). După sosirea echipajului TIM NNT a fost constatat decesul. Lehuza a fost transportată la spital”, a declarat managera SAJ.

Mama copilului, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În urmă cu doar două săptămâni, un bărbat de 52 de ani, din același sat, a decedat după ce ambulanța care trebuia să-i acorde ajutor s-a împotmolit în noroi pe drumul județean DJ 282E.

Autospeciala a fost tractată de un tractor, dar echipajul medical a ajuns prea târziu, pacientul fiind deja decedat, conform unui raport publicat de Ziarul de Iași.





