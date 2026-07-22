În spatele acestui parcurs fără greșeală, tânărul spune că nu stă doar disciplina, ci mai ales dorința permanentă de a înțelege lumea din jur.

„A fost o confirmare a muncii din ultimii șase ani”

Absolvirea facultății cu media maximă reprezintă, pentru Călin Vameșu, confirmarea că efortul depus în timpul studiilor a meritat.

„A fost o bucurie foarte mare să ajung șef de promoție la facultate. Privesc asta ca pe o confirmare a muncii pe care tot am depus-o în cei șase ani din facultate. Acest lucru mă face să cred că am învățat cu adevărat ceva din facultate și că sunt pregătit pentru următoarea etapă din viața mea, în special pentru cea profesională”, a declarat acesta pentru Ziarul de Iași.

Deși rezultatele pot lăsa impresia că totul a fost perfect, absolventul spune că a avut și note de 9 la unele evaluări din timpul semestrelor, însă a recuperat la examenele finale, astfel încât media generală să rămână 10.

Secretul tuturor notelor de 10: „Curiozitatea a dominat”

Întrebat care este cheia succesului său, Călin Vameșu spune că răspunsul nu este talentul, ci curiozitatea de a merge dincolo de informațiile cerute la cursuri.

„Pentru mine a contat că sunt foarte consecvent, ambițios și perseverent. Am încercat să învăț constant și logic, să înțeleg mecanismele. Ce a dominat a fost curiozitatea, pentru că mereu am fost curios să caut explicații în profunzime, să mă duc dincolo de ce trebuia să știu pentru facultate. Asta s-a aplicat și în liceu, să mă duc dincolo de ceea ce mi se cerea și să înțeleg eu cum funcționează respectivul lucru”, a explicat tânărul.

El spune că a încercat să găsească ceva interesant în fiecare materie, inclusiv în cele care nu îi plăceau, iar această abordare l-a ajutat să învețe mai ușor.

Și-a propus să termine facultatea numai cu 10 după anul al doilea

Călin povestește că nici măcar după ce a intrat la Medicină cu nota 10 nu credea că va putea păstra media maximă.

După primul an și-a dat seama că este posibil, iar după al doilea an, considerat de mulți unul dintre cei mai dificili, și-a stabilit un obiectiv clar.

„Când am reușit și în anul al II-lea, despre care multă lume spunea că este unul dintre cei mai grei și mai solicitați ani, mi-am zis că trebuie să o țin tot așa. Acela a fost momentul în care mi-am propus să ajung până la capăt și să iau numai note de 10”, a declarat el.

Pasiunea pentru cercetare și planurile de viitor

În timpul facultății, Călin Vameșu a participat la mobilități Erasmus în Franța și a publicat două articole științifice în domeniul medical. Acum se pregătește pentru examenul de rezidențiat și spune că își dorește să îmbine activitatea de medic cu cea de cercetător.

„La rezidențiat vreau să iau o notă suficient de mare încât să pot să-mi aleg ce-mi doresc și să am opțiunile cât mai deschise. (…) Chiar mi-aș dori foarte mult să continui și cu partea de cercetare”, a declarat tânărul pentru Ziarul de Iași.

Un alt principiu care l-a ajutat să obțină rezultate constante a fost să nu lase să treacă nicio zi fără să studieze măcar puțin.

„Motto-ul meu a fost să nu las nicio zi să treacă fără ca măcar să citesc o propoziție, măcar o pagină”, a mai spus Călin Vameșu.

La doar 25 de ani, șeful de promoție al UMF Iași spune că nu se gândește, deocamdată, să plece definitiv din România, însă nu exclude stagii de pregătire în străinătate, pentru a acumula experiență pe care să o folosească ulterior în sistemul medical românesc.

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