Ciorba de potroace la care a venit aproape toată comuna

Magda Panainte a povestit că ideea a pornit de la pasiunea lor pentru petrecerile tematice. Nunta clasică fusese deja organizată la restaurantul Coroana din Războieni, cu mulți invitați, formație și moment muzical susținut de Bogdan de la Ploiești.

A doua zi, însă, cei doi au vrut ceva diferit la Comarna. Au ales tema anilor 2000 și au rugat câteva fete din comună să se ocupe de decor. Când au ajuns acolo, mirii au găsit carpete, țoale și elemente care aminteau de casele și petrecerile de altădată.

Mirii au venit cu tractorul, iar fanfara a pornit petrecerea

Momentul care a schimbat complet atmosfera a fost apariția fanfarei. Magda Panainte a spus că muzicanții veniți de la Suceava au crezut că este vorba despre o nuntă adevărată și au început să cânte ca la un eveniment mare.

„Au început să cânte, a început petrecerea, toată lumea dansa”, a povestit Magda Panainte pentru BZI.

De acolo, petrecerea nu a mai semănat deloc cu o simplă ciorbă de potroace. Oamenii au început să danseze, atmosfera s-a animat, iar în curte au apărut și localnici care nu fuseseră chemați oficial. Pentru miri, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât nu se așteptau ca evenimentul să adune atât de multă lume.

Nu am crescut la țară. N-am avut bunici la care să fug în vacanțe, n-am prins dimineți trezită de cântatul cocoșilor sau seri pe prispa casei. Și poate tocmai de asta… ziua asta a însemnat atât de mult pentru mine. "Ciorba de potroace" a fost mai mult decât o petrecere de a doua zi. A fost o întoarcere într-un timp pe care nu l-am trăit, dar pe care l-am simțit din plin. Cu hainele acelea caraghioase, cu râsete din toată inima, cu muzică și voie bună… Decorul… parcă scos din poveștile bunicilor noștri. Simplu, autentic și exact din filmul în care eram. Dar adevărul e ca oamenii au fost sufletul a tot ce s a intamplat. Familia și prietenii noștri au făcut totul, ei au transformat o idee intr o amintire de neuitat. Ei au dat viață fiecărui colț și fiecărui moment, cu energia lor, cu naturalețea și cu toată bucuria lor…. au făcut, fără să exagerez, cea mai tare și cea mai amuzantă petrecere din viața noastră. M-am bucurat ca un copil. De tot. De fiecare moment, de fiecare " personaj " venit la petrecere, de fiecare scamatorie și mai ales de bucuria fiecăruia. Vă mulțumim din suflet ca ați fost acolo, ca ați intrat în jocul nostru și ca ați făcut ca totul să pară atât de firesc..😂 Fără voi, n ar fi fost nici pe departe la fel. Ați fost energie, bucurie și motivul pentru care ziua asta va rămâne una dintre cele mai dragi amintiri ale noastre. 🤍 Și cred că, până la urmă, cu asta rămânem: cu oameni minunați lângă noi, cu tradiții pe care nu o să le uit niciodată și cu, poate, cea mai tare amintire legată de nunta noastră! 🤍

Mirii au ajuns la petrecere cu tractorul, fanfara a cântat, iar tradițiile din zona Comarna au fost respectate. Toți participanții s-au îmbrăcat potrivit temei alese, iar imaginile au atras rapid atenția pe TikTok.

Filmările de la petrecere au devenit virale

Magda Panainte a spus că, la un moment dat, cumnatul ei le-a sugerat să cheme și o echipă foto-video, pentru că ar fi fost păcat ca un asemenea moment să nu fie păstrat. Așa au ajuns să fie filmate tradițiile din Comarna, mirii, invitații și petrecerea care crescuse de la oră la oră.

Filmările publicate pe TikTok au strâns zeci de mii de vizualizări și mii de comentarii. Mulți urmăritori i-au felicitat pe miri pentru ideea lor și pentru felul în care au transformat o petrecere de după nuntă într-un eveniment de care a ajuns să vorbească multă lume.

Magda a spus că momentul a fost „inedit și de neuitat” pentru ei, mai ales pentru că nimic nu fusese gândit să ajungă atât de mare. Cei doi voiau doar o petrecere cu tematică, alături de apropiați, dar s-au trezit cu o atmosferă de nuntă adevărată.

