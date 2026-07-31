Mai mulți șoferi s-au oprit în spatele mașinii și au așteptat schimbarea culorii semaforului

Confuzia creată de poziționarea autoturismului a dus la blocaje în trafic, mai mulți șoferi oprindu-se în spatele acestuia și așteptând schimbarea culorii semaforului. Situația a devenit evidentă abia după ce unul dintre șoferi a remarcat că vehiculul nu se mișca, deși semaforul se făcuse verde de mai multe ori, relatează publicația locală BZI.

„Mi s-a părut comică situația. Nu am vrut să claxonez când am văzut număr de alt județ, dar mi-am dat seama că am stat două temporizări la semafor și nu se întâmpla nimic. De fapt, nu era nimeni în mașină”, a povestit Daniel A., un șofer din Iași.

Un alt participant la trafic și-a exprimat și el confuzia: „Presupun că avea treabă în zona respectivă. Am văzut că avea număr de alt județ. Poate nu cunoștea, însă regulile sunt aceleași peste tot. Pur și simplu a lăsat mașina acolo și a plecat”, conform publicației menționate.

Aglomerația din Iași, o problemă constantă

Potrivit reprezentanților Poliției Locale din Iași, astfel de cazuri sunt din ce în ce mai frecvente. În pofida sezonului estival, care în anii trecuți aducea un trafic mai lejer, orașul rămâne sufocat. Una dintre principalele cauze este creșterea numărului de autovehicule, la care se adaugă numeroasele șantiere deschise în oraș, mai scrie BZI.

„Pentru noi, astfel de situații au devenit o normalitate. Din păcate, zilnic vedem astfel de lucruri prin oraș. De cele mai multe ori, suntem chemați pentru parcări pe trotuare, în intersecții, treceri de pietoni și pe locurile închiriate. Deși este perioadă de vară, anul acesta a fost mai aglomerat față de anii anteriori. Numărul de mașini în oraș a crescut. Deși noi aplicăm și amenzi pe lângă ridicare, șoferii tot nu respectă legea, deși au aceste exemple”, a declarat un polițist local.

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