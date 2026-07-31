Instanța a considerat concedierea discriminatorie

Potrivit lindependant.fr, instanța a anulat concedierea disciplinară a angajatei, stabilind că aceasta a fost „nulă și lipsită de efecte juridice din motive de discriminare”.

Femeia lucra în companie din luna ianuarie și avea un salariu brut lunar de 5.268,26 euro. În luna iunie, aceasta a intrat în concediu medical din cauza anxietății, iar compania nu a privit favorabil această absență și, chiar în ziua următoare, i-a comunicat concedierea disciplinară. Motivul invocat de angajator a fost „scăderea voluntară și continuă a performanțelor sale profesionale obișnuite”. Firma a susținut că performanțele angajatei au fost cu 30% sub media colegilor în lunile aprilie, mai și iunie.

Tribunalul din Murcia a decis însă, într-o primă hotărâre, că decizia concedierii este nulă pentru încălcarea drepturilor fundamentale și pentru discriminare. Ca urmare, judecătoriii au dispus reintegrarea angajatei în aceleași condiții de muncă și plata drepturilor salariale restante, în valoare de peste 189.000 de euro.

De asemenea, compania a fost obligată să îi plătească 6.000 de euro despăgubiri pentru prejudiciul moral și încă 2.954,18 euro reprezentând alte sume datorate.

Scrisoarea de concediere a fost considerată prea vagă

Nemulțumită de decizia primei instanțe, compania a formulat apel la Înalta Curte de Justiție din Murcia, solicitând reanalizarea faptelor.

Instanța a respins însă apelul și a confirmat integral hotărârea anterioară. Potrivit legislației spaniole, „nimeni nu poate fi supus discriminării pe criteriul stării de sănătate”. De asemenea, concedierea unei persoane aflate în concediu medical trebuie să fie „justificată în mod corespunzător”.

Judecătorii au constatat că scrisoarea de concediere transmisă de companie era „vagă și imprecisă”, deoarece nu conținea „nicio informație concretă care să demonstreze scăderea performanței”.

În consecință, instanța a apreciat că măsura concedierii a avut „un caracter discriminatoriu întemeiat pe starea de sănătate a lucrătorului, care a determinat incapacitatea temporară de muncă”, iar apelul formulat de companie a fost respins.

Imagine generată cu AI

În Olanda, o instanță a obligat un angajator să plătească peste 300.000 de euro unei foste asistente de management, dată afară după 27 de ani de activitate, după ce a concluzionat că motivele concedierii nu au fost dovedite, iar relația de muncă s-a deteriorat din cauza comportamentului angajatorului. Iar în Austria, un angajat a primit aproape 14.000 de euro despăgubire după ce a fost dat afară imediat ce a intrat în concediu medical.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE