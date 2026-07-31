Fetița a primit numele Serena Maria, iar venirea ei pe lume a fost privită de cântăreț ca o adevărată binecuvântare. Cezar Ouatu a mărturisit că drumul spre spital a fost presărat cu lacrimi de fericire și sentimente imposibil de descris în cuvinte.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, artistul nu a uitat de tatăl său, regretatul flautist Florin Ouatu, de la care a moștenit pasiunea pentru muzică.

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„O lume, lumea mea. Senină, nerăbdătoare, iubită, leoaică… Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte, spun pentru prima dată emotiv: mulțumesc, îngerul meu, prelungirea mea, cum ar fi zis un alt leu veritabil, tata și bunicul tău! Te-am așteptat atât și iată că ne-am regăsit”, a transmis proaspătul tată.

Cezar Ouatu, versuri scrise printre lacrimi pe drum spre spital

Copleșit de momentele unice pe care le trăiește, Cezar Ouatu a dezvăluit că inspirația l-a prins chiar în drum spre întâlnirea cu fiica sa. El i-a compus micuței Serena Maria câteva versuri.

„Printre lacrimi de fericire, în drum spre tine, ți-am scris timid și câteva versuri, pentru că nu am putut mai mult de atâtea emoții:

Ai ales o lună plină / Cu a ta inimă senină / Ai venit discret pe lume / Cu al tău superb nume.

Te iubesc cât toată lumea, Serena Maria!”, a încheiat artistul postarea sa.

Cezar Ouatu a preferat mereu să își țină viața personală departe de luminile reflectoarelor, însă bucuria de a deveni tată a fost mult prea mare pentru a nu fi împărtășită cu fanii săi, care i-au lăsat mesaje de felicitare.

Sursa foto: Cezar Ouatu – Instagram

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