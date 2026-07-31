Această decizie face parte dintr-un proces mai amplu de retragere a NIS de pe piețele din România și Bulgaria, pe fondul sancțiunilor economice impuse Serbiei de către SUA din cauza influenței rusești.

NIS a anunțat în 2025 că evaluează posibilitatea ieșirii de pe piața românească, motivând decizia prin „provocările operaționale” întâmpinate.

„În cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2026, compania (NIS – n.r.) a încheiat un acord de achiziție de acțiuni privind NIS Petrol România. Finalizarea ambelor tranzacții (și a celei privind NIS Bulgaria – n.r.) este condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive aplicabile, inclusiv obținerea licențelor necesare din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din SUA (OFAC). La data de 30 iunie 2026, condițiile suspensive erau în curs de îndeplinire, iar niciuna dintre tranzacții nu fusese finalizată”, arată o notificare analizată de sursa citată.

NIS Petrol, care produce țiței, operează în România din 2012, însă a raportat pierderi în fiecare an, care au ajuns la un total de peste 600 de milioane de lei până la finalul anului 2025.

În 2025, compania a înregistrat pierderi de peste 94 milioane de lei, în ciuda unor venituri totale de aproximativ 205 milioane de lei, conform datelor Ministerului Finanțelor.

Pe lângă producția de țiței în perimetrele din județul Timiș, NIS Petrol deține o rețea de 19 benzinării sub brandul Gazprom și o centrală electrică pe gaze de 7,5 MW la Jimbolia.

Compania mai operează patru perimetre petroliere în vestul României: Ex-7 Periam, Ex-8 Biled, Ex-3 Băile Felix (în parteneriat cu East West Petroleum din Canada) și DEE V-20 Jimbolia (în colaborare cu Armax Gaz). Concesiunile pentru aceste perimetre au fost obținute în 2010.

NIS Petrol SRL, divizia românească a celei mai mari companii petroliere din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de gigantul rus de stat Gazprom, cu peste 56% din capital, a intrat în concordat preventiv la cerere și vrea să-și vândă rețeaua de benzinării operate sub brandul Gazprom pe care o deține la noi.

În contextul dificultăților financiare și al presiunii sancțiunilor internaționale, conglomeratul ungar MOL se află în proces de achiziție a peste 51% din acțiunile deținute de Gazprom și Gazpromneft la NIS, o mișcare care ar putea redefini peisajul energetic regional.

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