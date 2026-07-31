Fie că este vorba despre nopțile pline de energie din cluburile din nordul stațiunii Mamaia sau de momentele artistice desfășurate pe faleza Cazinoului, oferta estivală este concepută pentru a acoperi preferințele tuturor generațiilor de vacanțieri.

Festivalurile muzicale majore: de la tradiția Mamaia la nostalgia anilor ’90

În a doua jumătate a lunii august, stațiunea Mamaia devine scena marilor producții muzicale din România. În perioada 21–23 august 2026 are loc ediția din acest an a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, cu două zile intense de concurs și recitaluri, urmate de gala de premiere pe 23 august.

În paralel, pe 21 și 22 august, conceptul NOSTALGIA Litoral revine la malul mării, aducând instalații creative și hiturile anilor ’90 și 2000. De asemenea, tradiția folclorică este celebrată între 26 și 28 august prin Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

„Luna august promite distracție, voie bună, o mare caldă și un final de sezon spectaculos. Sunt multe evenimente care se vor desfășura pentru publicul larg. Vă așteptăm pe toți la Mamaia, unde muzica ușoară se împletește armonios cu festivalurile tradiționale”, transmite George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.

Evenimente pe plajă, stand-up comedy și experiențe gastronomice la apus

Zonele de plajă din Constanța și Mamaia propun seri tematice și concerte în aer liber pe tot parcursul lunii. Pe plaja Reyna, seria de stand-up comedy îi aduce pe scenă pe Teo (1 august), dar și pe Costel alături de Cosmin Natanticu (8 august). Pe 15 august, aceeași locație găzduiește LAppuntamento Sunset Experience, un concept creat de soprana Irina Baianț ce îmbină cina pe plajă (live cooking cu preparate mediteraneene și asiatice) cu un spectacol muzical la apus.

La Zoom Beach, serile de joi sunt dedicate petrecerilor tematice R&B și hip-hop, iar fiecare weekend aduce muzică live și seri de film sub cerul liber organizate în parteneriat cu Cinema Jean Constantin. Un moment cu totul aparte are loc pe 15 august, la ora 5:30 dimineața, când Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” susține concertul „Madrigal la Răsărit” chiar pe plajă. În seara zilei de 16 august, ansamblul prezintă spectacolul „Ave Maria”, alături de actorul Marius Manole.

Pasionații de sport pot asista pe 1 și 2 august la ediția a XV-a a Aqua Challenge, cea mai importantă competiție locală de înot în ape deschise, desfășurată tot la Zoom Beach.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cultură și spectacole imersive: Cazinoul din Constanța își spune povestea

Pentru cei care vor să exploreze latura istorică a orașului, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie organizează tururi ghidate gratuite în cadrul proiectului „Vara la Constanța – Pe străzile mai puțin știute ale orașului”. Tururile susținute de dr. Cristian Cealera au ca punct de plecare Statuia Lupoaica din Piața Ovidiu (1 august, ora 10:00).

De asemenea, Cazinoul din Constanța găzduiește în fiecare joi și vineri, de la ora 21:00, spectacolul imersiv „Cazino Mon Amour”, o producție ce combină teatrul, muzica live, baletul și proiecțiile vizuale pentru a reface istoria clădirii simbolic de la Belle Époque până în prezent. În Galeriile de Artă ale Cazinoului, între 1 și 16 august, vizitatorii pot admira expoziția de pictură și sculptură ceramică „Simbioze portretistice”, semnată de Diana Cîrjaliu.

Programul estival este completat de Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului (SEAS 2026), care aduce piese de teatru invitate din toată țara și festivalul de stradă SEAStreet (14–16 august), dar și de seria de evenimente stradale „Ritmul Verii” și „Festivalul Urban Steampunk”, organizate în diverse cartiere și parcuri din oraș.

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