Bucătarul în vârstă de 37 de ani a fost găsit fără viață în locuința sa din cartierul Kilyos, în districtul Sariyer din Istanbul, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Potrivit presei din Turcia, rudele au început să se îngrijoreze după ce nu au mai reușit să ia legătura cu acesta. L-au rugat pe partenerul său de afaceri, Mikail Malkocoglu, să meargă la locuința lui pentru a vedea dacă este în regulă. Acesta l-a găsit inconștient și a alertat imediat serviciile de urgență.

Eren Kasikci ar fi făcut infarct

Echipele medicale sosite la fața locului au constatat decesul lui Eren Kasikci. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza oficială a morții. Procuratura Generală din Istanbul a deschis o investigație.

Partenerul de afaceri al bucătarului a declarat pentru CNN Turcia că primele evaluări ale echipajelor medicale indică posibilitatea unui infarct, însă a subliniat că doar raportul medico-legal va confirma cauza exactă.

„Rezultatul exact va fi stabilit prin raportul Institutului de Medicină Legală. Totuși, potrivit evaluării inițiale a echipelor medicale aflate la fața locului, există o posibilitate foarte mare să fi fost vorba despre un atac de cord”, a spus Mikail Malkocoglu.

Până la publicarea rezultatelor autopsiei, autoritățile nu au oferit alte informații oficiale privind circumstanțele decesului.

De la MasterChef la propriul restaurant

Născut în anul 1989, Eren Kasikci și-a construit cariera în bucătăriile unor hoteluri și restaurante din Istanbul. A studiat turismul la Universitatea Ondokuz Mayis, fără a finaliza studiile, iar ulterior a urmat cursuri profesionale de gastronomie într-o școală privată de profil.

Experiența acumulată l-a dus pe insula Gokceada, unde a ocupat funcția de chef într-un hotel, înainte de a deveni cunoscut la nivel național prin participarea la MasterChef Turcia. În anul 2021 a câștigat competiția, iar ulterior a revenit în ediția specială „All Stars – Cupa de Aur”.

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Cunoscut de public sub porecla „Kizil Sakal” („Barba Roșie”), Eren Kasikci și-a deschis după victoria din competiție propriul restaurant, Kizil Sakal Sandwich & Burger, în Istanbul. În ultimele luni lucra intens la extinderea afacerii și pregătea deschiderea unei noi locații în cartierul Kurtkoy, din districtul Pendik.

Potrivit apropiaților, programul său era foarte încărcat în această perioadă, iar ultima dată fusese văzut la restaurant cu două zile înainte de a fi găsit mort.

Eren Kasikci lasă în urmă o soție și o fiică. Ceremonia funerară este programată după rugăciunea de vineri la Yenidogan Cemevi, iar ulterior trupul său va fi transportat în provincia Tokat, unde va fi înmormântat.

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