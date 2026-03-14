La Maternitatea „Elena Doamna” acest serviciu costă 300 de lei, iar la Maternitatea „Cuza Vodă” prețul ajunge la 500 de lei, potrivit Tvr Info.

Tot mai multe spitale din țară au implementat taxe pentru eliberarea informațiilor din arhivele medicale, considerând că ora nașterii nu este o informație esențială din punct de vedere medical.

Ora nașterii e trecută în registrele medicale și poate fi comunicată la cerere.

De multe ori angajații petrec zile întregi căutând aceste date în arhivă, susțin reprezentanții unităților sanitare.

Taxele variază semnificativ între spitale. La Spitalul Filantropia din București, cererea costă 300 de lei, iar la Buzău, 200 de lei.

În schimb, în Baia Mare și Timișoara, aceste informații sunt oferite gratuit.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, primul spital care a introdus o astfel de taxă, denumită „Taxa horoscop”, percepe doar 10 lei pentru procesarea cererii, cel mai mic tarif din țară. Deși inițial se vorbea de 100 de lei.

Informația este cerută tot mai des de persoane pasionate de astrologie, interesate să-și afle ascendentul sau să-și completeze astrograma.

Pentru mulți români costurile ridicate nu reprezintă un obstacol în dorința de a-și calcula astrograma.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE