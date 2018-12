Reacția liftierei de la Spitalul de Urgență Craiova, acuzate că a cerut șpagă din cadourile pentru copiii bolnavi de cancer

Managerul Spitalului de Urgență din Craiova a menționat că liftiera nu a negat cele relatate pe Facebook de un bărbat care a adus mai multe pungi cu cadouri pentru copiii bolnavi. Femeia a susținut că a făcut o glumă și că nu ar fi primit darurile dacă i s-ar fi oferit.

De asemenea, angajatul Ford, care a povestit pe Facebook despre incident, este așteptat la spital pentru a depune o sesizare, notează Adevărul.

„Doamna nu este la serviciu, am discutat cu dumneai în această dimineaţă. A spus că a fost o glumă, că nu lua dacă îi dădeau ceva. Este varianta dânsei. Eu am discutat astăzi cu şefa de personal de la Ford şi am rugat-o să mă ajute să iau legătura cu domnul inginer care a scris pe Facebook întreaga poveste. Îl aştept în cursul acestei zile să vină la spital să facă o sesizare oficială”, a declarat dr. Eugen Georgescu, managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova, conform sursei citate.