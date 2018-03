Tânăr de 26 de ani din Pitești, mort într-un accident în Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firmă de transport și urma să devină tată, peste trei luni.

Tânărul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, în jurul orei 15.00, în timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, în zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat în plin într-un TIR parcat pe banda de urgență. Impactul a fost atât de puternic încât tânărul român a murit pe loc, potrivit ziaruldearges.ro.

“Încă de când am auzit am zis că NU e vorba de tine… Dar se pare că nu a fost așa! Viața asta e atât de nedreaptă alergând după bani! De acolo de sus, sigur o să ai grijă de toți dragi ție, mai ales de minunea ce am văzut că urma să vă umple sufletul. Întotdeauna meseria de a fi șofer e groaznică O clipă de neatenție costă VIAȚA. Dumnezeu să te ierte, Cassian”, a scris Diana pe Facebook, una dintre prietenele tânărului.

Ultima postare a lui Casian îi este adresată iubitei sale. “Iubirea? Ce-i iubirea? se gândea el. Iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o particică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor frumoase!”.

La începutul acestui an, o româncă a murit într-un accident tragic petrecut în Italia. Potrivit site-ului Italia Diaspora, românca de 35 de ani se afla la muncă în Italia de câteva luni, și a murit într-un accident rutier petrecut în localitatea Roata Rossi.

