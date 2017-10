Un bărbat din Iași s-a sinucis, după ce și-ar fi lăsat fiica însărcinată

Caz înfiorător în județul Iași, unde un bărbat s-a sinucis, după ce și-ar fi lăsat însărcinată propria fiică. Tânăra de 29 de ani, care are probleme psihice, s-ar fi lăudat că are un copil, însă localnicii nu au luat-o în serios. O vecină a alertat autoritățile, după ce a observat că tânăra este însărcinată. Posibilul incest este acum anchetat de Poliție.

O tânără de 29 de ani cu probleme mentale a pus pe jar întreaga comunitate din localitatea Sticlăria, județul Iași. Potrivit bzi.ro, Elena le-a spus vecinilor că a întreținut relații sexuale chiar cu tatăl său. Mulți săteni nu au luat-o în serios, însă o vecină a alertat autoritățile de îndată ce a văzut că femeia este însărcinată.

Tatăl fetei, Vasile Păsăriuc, a fost interogat de anchetatori. Frământat, cel mai probabil, de gândul că va da explicații despre presupusul incest, bărbatul și-a pus capăt zilelor. Fiica sa a fost cea care l-a descoperit spânzurat.

Localnicii susțin că, în ultima perioadă, bărbatul era tot mai abătut de când în sat se aflase că Elena este însărcinată. Mai mult, Vasile ar fi fost văzut la magazinul din sat. Omul i-a fi spus vânzătoarei că va ajunge la închisoare.

„A mers la magazinul din sat și a spus ca are nevoie de șosete și indispensabili pentru că va ajunge la închisoare. El a mai fost o dată închis, a stat vreo șase luni și a tras multe acolo. Se temea foarte tare de asta. Acum nu știu ce să cred, prin sat se auzea că ar trăi cu fata lui, dar nimeni nu știe ce e în casa omului. Oricum, și eu am auzit-o pe fată spunând că tatăl ei a tras de ea…”, a mărturisit o vecină.

Părerile în sat sunt împărțite. Unii oameni cred că bărbatul și-a pus capăt zilelor pentru că și-ar fi lăsat fiica gravidă, în timp ce alții susțin că fata ar fi fost batjocorită de alți indivizi din sat.

Mama fetei care ar fi fost abuzată are mari probleme de sănătate. Potrivit localnicilor, femeia e oarbă și ar fi fost auzită strigând noaptea prin gospodărie.

„Bătrâna rămânea de multe ori pe afară și ziua și noaptea. Ea nu vede, merge în patru labe. Am mai auzit-o noaptea strigând prin curte, iar el stătea cu fata în casă…”, a povestit unul dintre martori.

Tânăra este însărcinată în cinci luni și pentru că ar avea probleme psihice nu ar putea avea grijă de copilul care va veni pe lume. Cazul înfiorător a intrat în atenția autorităților.

„De când am fost informați despre acest incident, căutăm soluții. Noi am încercat să discutăm în urmă cu ceva vreme cu Profira, mama fetei, pentru că am vrut să o ducem la un spital, să o putem încadra într-un grad de handicap, dar ne-am izbit de refuzul dânsei. Acum o să vedem ce măsuri putem lua atât pentru tânără, cât și pentru mama ei”, a declarat, pentru sursa citată, Gheorghe Hritcu, primarul comunei Scobinți.