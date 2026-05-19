Restricțiile severe vor reconfigura complet rutele șoferilor și traseele transportului în comun pe o durată estimată de 22 de luni.

Decizia de a opri traficul la finalul săptămânii a fost luată pentru a le oferi orădenilor timp să se acomodeze cu rutele alternative în zilele de weekend.

Lucrările au primit avizul Comisiei de circulație abia după deschiderea nodului rutier de deasupra pasajului Oneștilor-Vladimirescu, unde constructorul a finalizat asfaltarea și marcajele la începutul acestei săptămâni.

Rutele ocolitoare

Perimetrul șantierelor se va întinde de la intersecția Bulevardului Magheru cu strada Enescu și până la sensul giratoriu de la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Berzei (Piața București).

Pentru a evita blocajele, șoferii au la dispoziție următoarele variante:

Strada Mihai Eminescu (redeschisă recent) și drumul rapid, deși autoritățile avertizează că ambele vor fi extrem de aglomerate.

Accesul spre spitalele de pe strada Louis Pasteur: Se va realiza prin străzile Enescu și Gheorghe Doja. În caz de necesitate, poate fi utilizată și breteaua de legătură amenajată sub viaductul drumului rapid din zona Ecaterina Teodoroiu.

Noile restricții stârnesc deja îngrijorare în rândul riveranilor și al transportatorilor. „La intersecția de la Crișul și acum se formează cozi. Va fi blocaj total”, afirmă un locuitor din zonă. Un taximetrist local estimează că restricțiile vor fi mai dure decât cele din perioada lucrărilor din Centrul Civic: „Cine stă pe dealuri va trebui să pornească de acasă cu cel puțin 45 de minute mai repede”.

Tramvaiele, înlocuite cu autobuze

Compania locală de transport (OTL) sistează circulația tramvaielor și autobuzelor pe tronsonul afectat, respectiv între Colegiul Național „Emanuil Gojdu” și Parcul Olosig.

Tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze, al căror număr va fi suplimentat. Acestea vor circula pe un traseu deviat: Podul Dacia – Parcul Traian – str. Mihai Eminescu – str. Menumorut – str. Decebal – Parcul Olosig.

De asemenea, pentru a asigura legătura cu cartierul Rogerius, OTL înființează o linie temporară de tramvai care va circula din Calea Aradului, prin Bulevardul Decebal, până la Podul CFR.

Radiografia celor două mega-șantiere

Investiția totală în acest coridor de mobilitate urbană se ridică la peste 278 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată parțial din fonduri europene (146,2 milioane lei) și din bugetul local (131,9 milioane lei).

Proiectul a inclus și achiziția a 20 de autobuze electrice, livrate încă din toamna anului trecut.

1. Pasajul de la Magazinul Crișul

Lungime: 340 de metri.

Soluție tehnică: Traficul auto principal va fi coborât în subteran, în timp ce transportul în comun va rula la suprafață pe benzi dedicate. Proiectul include și reabilitarea zonelor publice și a piațetei Magheru.

Prima etapă: Constructorul Global Industrial va împrejmui zona vineri la prânz. Primele săptămâni sunt rezervate relocării extrem de complexe a rețelelor de utilități (apă, electricitate, internet și o magistrală de gaz), la adâncimi de până la 5 metri. Ulterior, se va trece la forarea a 820 de piloți cu ajutorul a patru utilaje de mare tonaj. Directorul companiei, Octav Hercuț, speră la o devansare a termenului: „Vrem să finalizăm într-un an și ceva”.

2. Pasajul de la Gară (Piața București)

Lungime: 566 de metri.

Soluție tehnică: Similară cu cea de la Crișul, având ca scop fluidizarea traficului din fața stației CFR și crearea unui hub intermodal (tramvai, autobuz, tren).

Prima etapă: Grupul Selina va închide complet Piața București, de la Spitalul CFR până la girația Ștefan cel Mare – Berzei (unde se va menține doar un viraj de dreapta spre strada Berzei). În weekend vor fi demontați stâlpii și firele de contact ale tramvaielor, iar din luna iunie va începe săparea și turnarea celor 1.428 de piloți forați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE