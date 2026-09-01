Dacă în mod tradițional acești arbori își deschid petalele primăvara – așa cum o fac an de an cele două magnolii seculare devenite simbol ai universității -, de această dată exemplarele mai tinere, plantate în urmă cu câțiva ani, au furat toate privirile.

Explicația biologilor: Ce este înflorirea remontantă

Florile apărute la sfârșitul verii reprezintă un fenomen rar în lumea vegetală, cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de remontanță sau înflorire remontantă.

Acest comportament atipic nu apare din întâmplare, ci este rezultatul unei combinații complexe între genetica plantei și schimbările climatice tot mai accentuate din ultimii ani.

În mod normal, magnoliile își dezvoltă mugurii florali în timpul verii pentru a fi pregătiți de înflorire în primăvara următoare. Totuși, sub influența oscilațiilor bruște de temperatură și umiditate, ritmul natural al plantei poate fi perturbat.

„Confuzia hormonală” provocată de vremea extremă

Potrivit experților, principala cauză a acestui fenomen este reprezentată de o adevărată „confuzie hormonală cauzată de climă”.

În Câmpia de Vest, perioadele de caniculă extremă și secetă prelungită din prima parte a verii determină arborele să intre într-o stare defensivă de repaus, o strategie prin care își conservă energia pentru a supraviețui.

Atunci când perioada de secetă este urmată brusc de ploi abundente și de o scădere temporară a temperaturilor, planta primește un semnal fals din mediul înconjurător.

În mod eronat, mecanismul biologic al magnoliei interpretează această succesiune ca fiind trecerea iernii și sosirea primăverii, ceea ce declanșează deschiderea prematură a unei părți din muguri.

Ce efecte are fenomenul asupra arborilor

Verile din zonele cu climat temperat-continental devin tot mai lungi și marcate de episoade meteorologice extreme, schimbări care modifică treptat ceasul biologic al florei. Cu toate acestea, specialiștii dau asigurări că înflorirea din luna august nu pune în pericol sănătatea sau rezistența magnoliilor.

Singura consecință directă este că mugurii deschiși la sfârșitul acestei veri nu vor mai produce flori în primăvară.

Deoarece fenomenul afectează doar un procent redus din totalul mugurilor de pe ramuri, spectacolul oferit de magnolii la începutul anului viitor va rămâne fel de impresionant.

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