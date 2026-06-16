„Apelul la 112 a intrat la ora 8.25. Evenimentul rutier s-a produs pe Calea Aradului din municipiul Oradea, fiind implicate două autoturisme. Două persoane vor fi transportate la spital pentru investigații medicale”, a declarat pentru Bihoreanul agentul șef Alin Laza, de la Biroul de Presă al Poliției Bihor.

Un martor ocular a relatat că un autoturism Audi, care circula cu viteză dinspre Oradea spre Nojorid, a intrat în coliziune cu o altă mașină la o îngustare a drumului.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în șanț, răsturnându-se cu roțile în sus. Conform Bihoreanul, victimele accidentului ar fi suferit răni ușoare.

Un grav accident rutier a avut loc pe 10 iunie, pe DN 1 Huedin-Oradea, în județul Bihor. Au fost implicate patru vehicule: un autotren (TIR), o cisternă goală și două autoturisme (dintre care unul tracta o platformă cu o altă mașină). În urma impactului, o persoană a decedat, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital.



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