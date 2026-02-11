Poliția Locală a anunțat marți, în cadrul raportului de activitate pe anul 2025, că a aplicat sancțiuni în valoare de 1,3 milioane de lei, deși a reușit să acopere doar o fracțiune infimă din suprafața municipiului.

Amenzi și impozite retroactive

Inspectorii au periat anul trecut doar 5% din cei 115,6 kilometri pătrați ai orașului, însă „recolta” a fost impresionantă. Au fost întocmite 440 de procese-verbale pentru construcții neautorizate sau nedeclarate, unele vechi de zeci de ani.

„Au fost luate în evidență imobile în suprafață totală de 33.624 metri pătrați. Asta înseamnă că undeva la 300 de imobile, de câte 100 metri pătrați fiecare, au fost aduse în baza de impozitare a Primăriei Oradea”, a explicat Samuel Milian, șeful Direcției Poliția Locală Oradea.

Lista construcțiilor identificate variază de la terase și anexe moderne, până la pătule pentru porumb ridicate acum 30 de ani, care nu au figurat niciodată în scriptele fiscale.

Consecințele pentru proprietari nu se opresc la amenzile actuale: aceștia au fost obligați să plătească impozite retroactive pentru ultimii cinci ani, conform Codului Fiscal.

De la harta fizică la supravegherea cu drona

Până acum, inventarierea s-a desfășurat „bătrânește”, inspectorii comparând hărțile fizice cu realitatea din teren.

Pentru 2026, șeful Poliției Locale anunță o schimbare de tactică: digitalizarea controalelor. „Sperăm ca în cursul acestui an să operăm și cu alte mijloace, să putem face verificări din dronă”, a precizat Milian pentru Bihoreanul.

Record de amenzi, cu o flotă auto „pe butuci”

Bilanțul general al instituției pe anul 2025 indică o creștere a activității: polițiștii au încheiat peste 48.000 de constatări (cu 13.000 mai multe față de anul precedent), iar valoarea totală a sancțiunilor a urcat la 12,8 milioane de lei.

Cu toate acestea, eficiența agenților este frânată de dotările tehnice precare. Parcul auto este format din 14 mașini vechi (generația 2009–2011), instituția având o singură autoutilitară de ridicări auto achiziționată recent, în 2022.

Uzura flotei a avut un impact direct asupra disciplinei în trafic: numărul ridicărilor de mașini parcate neregulamentar a scăzut anul trecut la 1.150, față de 1.228 în 2024.

Pentru a remedia situația, Poliția Locală Oradea intenționează să acceseze fonduri europene sau să solicite suplimentări de la bugetul local pentru modernizarea echipamentelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE