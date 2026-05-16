Un român spune că a inventat înghețata din pălincă

Până la vară au mai rămas doar câteva săptămâni, iar vremea caldă a acaparat deja România. În cofetăriile, patiseriile și gelateriile din toată țara au apărut fel de fel de deserturi specifice de sezon. Totuși, la Oradea, un bărbat a decis să schimbe total regulile jocului din această vară.

Românul a pregătit înghețata cu pălincă, despre care spune că este suficient să iei doar o cupă și deja te-ai îmbătat.

„Primul român din România care a făcut înghețata cu pălincă sunt eu. Ai luat un glob și te-ai îmbătat! Să vedem cine mai face înghețată cu pălincă”, spune bărbatul în videoclipul care a devenit viral pe TikTok.

Înghețata din pălincă a devenit o controversă la Oradea

Videoclipul postat pe TikTok a strâns sute de reacții și comentarii. Românii din toată țara s-au împărțit în trei tabere când au aflat de rețeta de înghețată de la Oradea. Pe de-o parte, aceștia îl contrazic pe bărbatul care susține că este „primul român care a făcut înghețata din pălincă”.

„La Sighet este de 4 ani cel puțin înghețata din pălincă”, a spus unul dintre internauți.

„Nu ești primul, de vreo 2 ani există o gelaterie care a făcut-o”, a mai scris cineva în mediul online.

Există și români care spun că este imposibil să înghețe alcoolul și să transformi pălinca în înghețată. Totuși, gurile rele au fost închise de câteva persoane care au explicat ce presupune procesul prin care poate fi înghețat alcoolul și folosit la gelato.

„No lasă-mă, cum ai înghețat palinca? Alcoolul nu îngheață”, a scris unul dintre internauți.

„Eu aștept înghețata cu mici”, a mai spus o persoană. „Cu leuștean nu ai?”, „Ai luat un glob și te-ai îmbătat, cel mai bun slogan pentru înghețată”, sunt doar câțiva dintre românii care au glumit în comentarii pe tema noii arome de înghețată.

Un bărbat din Craiova a inventat înghețata din bere

Un român din Craiova, stabilit în Germania, a reinventat desertul clasic de vară, transformându-l într-o atracție inedită. Practic, românul din Craiova a inventat înghețata din bere.

Viorel Vînătoru, care locuiește de un deceniu în orașul Ludenscheid, lângă Köln, a creat înghețata din bere – un preparat destinat exclusiv adulților, ce a devenit rapid o tradiție locală. Potrivit Gândul.ro, ideea a prins contur în 2016, când autoritățile locale au dorit să marcheze într-un mod original Ziua Tatălui, sărbătorită de Înălțare în Germania.

Rețeta înghețatei din bere este inedită, dar simplă, fiind bazată pe ingrediente naturale și fiind complet vegană.

„Sunt anumite produse naturale pe care le folosim. Este o înghețată pe bază de apă. Dar nu folosim apa, folosim berea. Este compoziția pe care o folosim la fructe. Este o înghețată vegană, ca să zicem așa. Luăm berea și o ținem la macerat cu celelalte ingrediente”, a explicat românul pentru sursa citată mai sus. Totuși, procesul de producție necesită adaptări speciale pentru a menține consistența și echilibrul gustului.

Ce spune românul care a inventat înghețata din bere

Rezultatul a fost un adevărat hit. Astăzi, înghețata din bere este produsă anual, în perioada Zilei Tatălui, și se vinde doar câteva zile.

„De fiecare dată, când e Ziua Tatălui, de Înălțare, fac această înghețată și o țin o perioadă de 2-3 zile. Toți s-au învățat și știu că de această sărbătoare găsesc această înghețată”, a explicat Viorel Vînătoru. Desertul conține aproximativ 3% alcool și combină gustul berii cu textura răcoritoare a înghețatei, devenind un răsfăț apreciat de localnici și nu numai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE