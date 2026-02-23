Câți kilometri din A3 vor oficialii să deschidă în 2026

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat după o vizită pe șantier ar putea fi deschiși aproape 100 de kilometri noi din A3.

„Activitățile se concentrează la poduri, viaducte, șanțuri, rigole și la montarea parapetului metalic. Odată cu uscarea completă a terenului, în martie, lucrările vor fi reluate în forță și la terasamente și asfalt”, a declarat acesta într-un mesaj transmis pe pagina oficială de Facebook.

În teren, însă, punctele critice rămân viaductele de la Nădășelu și Topa Mică.

Viaductele care țin pe loc 42 de kilometri

Segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului are 42 de kilometri și include 16 poduri și 18 viaducte. Cele mai complicate sunt:

Viaductul Topa Mică, aproximativ 2 kilometri

Viaductul Nădășelu, aproximativ 1,2 kilometri

Zona a fost afectată de alunecări de teren, iar traseul inițial a trebuit modificat. Solul argilos nu permite terasamente clasice, astfel că sunt necesari piloți forați adânc și structuri masive din beton.

La Nădășelu, noul viaduct va traversa inclusiv zona cimitirului din sat. La Topa Mică se lucrează inclusiv la pasajul peste DN1F Cluj-Napoca – Zalău, unde s-a ajuns la montarea tablierului. Lucrările au început în primăvara lui 2025 și au termen de finalizare în 2026. Fără aceste două structuri, cei 42 de kilometri nu pot fi deschiși circulației.

Ce tronsoane sunt aproape gata

Tronsonul Nădășelu – Zimbor (24,59 km), realizat de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj, este la un stadiu fizic de 92%. Termenul de finalizare stabilit este 7 octombrie 2026, iar deschiderea circulației este estimată tot pentru 2026.

Și alte segmente sunt în lucru:

Nădășelu – Mihăiești: 17 km

Mihăiești – Zimbor: 13 km

Zimbor – Poarta Sălajului: 12 km

Dacă viaductele sunt terminate la timp, acești 42 de kilometri pot fi inaugurați anul viitor.

Ce se întâmplă în Bihor

În județul Bihor, tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș (26 km) este executat de SC Construcții Erbașu. Stadiul fizic este de 51%, iar deschiderea circulației este estimată tot pentru 2026, deși termenul contractual final este ianuarie 2027.

Segmentul Chiribiș – Biharia (aproape 29 km), executat de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, are un stadiu sub 1% și termen estimat pentru 2027.

Câți kilometri au șanse reale în 2026

Într-un scenariul optimist, anul acesta ar putea fi deschiși:

42 km între Nădășelu și Poarta Sălajului

26 km între Suplacu de Barcău și Chiribiș

Astfel, vorbim despre un total posibil în 2026 de aproximativ 68 de kilometri. În scenariul foarte optimist, invocat de unii oficiali, s-ar putea ajunge chiar spre 90–100 de kilometri, dar acest lucru depinde de ritmul șantierelor și de finalizarea structurilor critice.

Autostrada Transilvania a fost lansată în 2004, prin contractul cu Bechtel. Din cei aproximativ 167 de kilometri ai tronsonului Cluj – Oradea – Borș, mare parte rămâne încă nefinalizată. Finalizarea completă a drumului de mare viteză din nord-vestul României este estimată cel mai devreme pentru 2031, odată cu terminarea segmentelor din Sălaj, care includ și tunelul Meseș, de aproape trei kilometri.

