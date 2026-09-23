Patronul unei firme din Ploiești a rămas fără 100.000 de euro în cont, în doar 30 de minute. Bărbatul povestește că banii au fost sustrași după ce laptopurile și telefoanele i-au fost blocate de apeluri în rafală. Sumele ar fi ajuns ulterior în conturi suspecte și au fost transformate în criptomonede.

Cum a rămas bărbatul fără 100.000 de euro din contul firmei

Incidentul a avut loc într-o zi de joi, în jurul orei 13.00, când din conturile firmei au fost transferați peste 100.000 de euro în aproximativ 30 de minute. În același timp, telefonul bărbatului și calculatoarele firmei au fost blocate prin apeluri repetate, potrivit portalului de știri locale Observatorulprahovean.ro. Autoritățile din Prahova au deschis o anchetă în acest sens.

Banii au fost transferați în conturi suspecte din România și Malta

Ștefan, fondatorul firmei păgubite, susține că o parte din sumă, respectiv 13.700 de euro, a fost transferată aproape instantaneu într-un cont din Malta, în ciuda faptului că banca a fost alertată imediat.

Restul banilor ar fi fost împărțiți în 11 transferuri de aproximativ 49.000 de lei fiecare, către persoane fizice din România, iar o parte ar fi ajuns și în Franța.

Sumele ar fi fost retrase și transformate în criptomonede

Persoanele din România care au primit fondurile ar fi fost instruite să le retragă rapid în numerar, fie de la bancă, fie de la bancomate, și să depună apoi sumele în bancomate de criptomonede. Din acel moment, banii au ieșit din circuitul bancar tradițional.

Ștefan susține că banca nu a putut recupera sumele transferate, însă procurorii și polițiștii ar fi reușit să oprească o parte dintre transferuri. Cele 11 persoane implicate în retragerea și mutarea banilor ar fi fost identificate și arestate.

Cu toate acestea, recuperarea sumelor transformate în criptomonede s-a dovedit imposibilă până în prezent. Potrivit antreprenorului, traseul banilor a putut fi urmărit până la conturi din Singapore, unde se cunoaște identitatea titularului, însă autoritățile au declarat că nu pot interveni.

„Se știu conturile din Singapore, se știe titularul contului, dar cei de la poliție spun că ei nu pot face nimic. Adică știm exact unde sunt banii, toți banii”, a declarat Ștefan, pentru portalul de știri locale citat anterior.

Ștefan a remarcat și profilul persoanelor folosite pentru mutarea banilor, menționând că acestea aveau vârste de 50, 60 sau 70 de ani și au fost instruite să utilizeze bancomatele de criptomonede, deși chiar el, cu experiență în tehnologie, nu știe cum se face acest lucru.