Bărbatul plecase singur pentru a deschide un nou traseu de cățărare, iar când s-a lăsat întunericul și nu a mai revenit, un prieten a alertat Salvamont Prahova.

Salvamontiștii din Prahova au intervenit de urgență pentru găsirea alpinistului, după ce acesta nu s-a mai întors din zona montană.

„Din păcate, încheiem această zi festivă cu o intervenție dificilă și un nou semnal de alarmă pentru toți cei care iubesc muntele.”, au transmis salvamontiștii.

Intervenția a avut loc chiar pe 1 august, Ziua Națională Salvamont România, zi în care salvatorii montani din Prahova s-au aflat la datorie.

„Un alpinist a pornit singur, să bată un nou traseu de cățărare în zona Poiana Țapului. Odată cu lăsarea întunericului, întrucât acesta nu a mai revenit, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova.”, se arată în postarea Salvamont Prahova.

A fost rapid alcătuită o echipă de căutare și intervenție. Salvatorii au găsit întâi autoturismul alpinistului în Poiana Țapului, după care au pornit spre traseul de alpinism. Victima a fost găsită în stare de semiconștiență.

„Am constituit de urgență o echipă de căutare și intervenție, care a identificat autoturismul acestuia în Poiana Țapului și a pornit către traseul de alpinism. Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme și aflându-se în stare de semiconștiență.”, a precizat Salvamont Prahova.

Salvamontiștii i-au acordat victimei primul ajutor la fața locului.

Ulterior, alpinistul a fost transportat de salvatori până la un punct accesibil, de unde a fost preluat de un echipaj de ambulanță.

„După acordarea primului ajutor medical la fața locului, victima a fost transportată într-un punct accesibil, de unde a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la spital.”

Salvamontiștii atrag din nou atenția asupra riscurilor pe care le implică activitățile montane, mai ales atunci când acestea sunt desfășurate în condiții dificile și fără măsuri corespunzătoare de siguranță.

„Acest incident reamintește importanța respectării stricte a regulilor de siguranță în activitățile montane. Muntele oferă experiențe deosebite, însă nu iartă erorile. Prudența, pregătirea corespunzătoare și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența dintre o experiență reușită și o situație critică.”, au conchis salvamontiștii.

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