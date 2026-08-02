Cel mai bogat rege din Africa a numit o autostradă după Donald Trump

Anunțul făcut de președintele Statelor Unite, Donald Trump, despre faptul că Marocul a decis să denumească o autostradă importantă după numele său i-a luat pe mulți prin surprindere, mai ales în contextul în care autoritățile din Rabat nu au confirmat oficial informația.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, duminică, Trump i-a mulțumit regelui Mohammed al VI-lea al Marocului și a declarat că așteaptă cu nerăbdare să călătorească pe această „autostradă măreață” într-o zi.

De ce Marocul i-ar aduce omagiu lui Donald Trump

Dacă această informație se confirmă, experții consideră că gestul nu ar fi deloc surprinzător, mai precizează sursa citată mai sus. Relațiile dintre Statele Unite și Maroc au fost întotdeauna strânse, iar administrația Trump a fost un sprijin pentru Rabat.

Marocul a fost unul dintre semnatarii Acordurilor Abraham, mediate de Trump, care au dus la normalizarea relațiilor cu Israelul, un aliat al SUA, în 2020, mai scrise presa străină. În schimb, administrația Trump a oferit sprijin diplomatic și politic Marocului, apropiindu-l de obiectivul său de a obține controlul deplin asupra teritoriului disputat al Saharei Occidentale.

„Este absolut logic ca Marocul să facă un astfel de gest pentru Trump, care a fost singurul președinte american ce a avansat în mod semnificativ acest caz – singura administrație americană care a oferit Marocului ceea ce își dorea cu adevărat, un sprijin clar pentru Sahara Occidentală”, a declarat Intissar Fakir, analist la Middle East Institute, pentru Al Jazeera.

Care este legătura dintre gestul regelui Marocului și Cupa Mondială din 2030

Ceea ce atrage atenția este momentul în care a fost anunțată această decizie. Administrația Trump a susținut o rezoluție la Consiliul de Securitate al ONU în octombrie 2025, prin care poziția Marocului în privința Saharei Occidentale era sprijinită. Totuși, omagiul vine la aproape un an distanță.

„În opinia mea, acest gest este legat de ambițiile Marocului de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030”, a mai explicat Fakir.

Turneul urmează să fie organizat de Spania, Portugalia și Maroc. O altă posibilitate ar fi ca secțiunea autostrăzii dedicate lui Trump să fi fost finalizată abia recent.

Autostrada care îi va purta numele lui Donald Trump a devenit complet funcțională în 2026

Autostrada Tiznit-Dakhla, care ar putea include secțiunea denumită „Donald Trump”, a devenit complet funcțională în ianuarie 2026, după un deceniu de lucrări. Cu o lungime de 1.055 km și un cost de aproximativ 1 miliard de dolari, aceasta leagă sudul Marocului de Mauritania, traversând orașe cheie precum Laayoune, principalul oraș din Sahara Occidentală controlată de Maroc.

Acest proiect face parte dintr-o rețea mai amplă de investiții în infrastructură, menită să transforme Marocul într-un punct de legătură strategic între Europa, Africa și regiunea Sahel. Conform Konrad Adenauer Stiftung, exporturile africane prin Maroc au crescut de la 300 de milioane de dolari în 2004 la 3 miliarde de dolari în 2024. Marocul a fost, de asemenea, printre primele țări care au semnat acordul privind Zona Continentală Africană de Liber Schimb în 2018.

Sahara Occidentală rămâne un teritoriu disputat

Autostrada traversează Sahara Occidentală, un teritoriu desemnat de ONU ca neautonom. Marocul, care numește această zonă „provinciile sale sudice”, a investit masiv în infrastructură, energie regenerabilă și agricultură, consolidându-și controlul asupra regiunii.

Totuși, acest teritoriu rămâne subiectul unui conflict prelungit între Maroc și Frontul Polisario, susținut de Algeria, care militează pentru independență.

„De-a lungul anilor, am documentat investițiile în creștere, în special în domeniile energiei regenerabile, pescuitului și infrastructurii”, a declarat Erik Hagen de la Western Sahara Resource Watch pentru sursa citată mai sus.

În 2025, în Sahara Occidentală au fost extrase aproximativ 2 milioane de tone de rocă fosfatică, subliniind importanța economică a resurselor naturale din zonă, conform aceleiași surse. În plus, Marocul construiește în prezent Portul Atlantic Dakhla, un proiect major menit să consolideze legăturile comerciale cu Africa subsahariană.

Ce rol au jucat Statele Unite în conflictul din Sahara Occidentală

În decembrie 2020, administrația Trump a recunoscut oficial suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale, fiind primul guvern occidental care a făcut acest lucru. Ulterior, în octombrie 2025, Washingtonul a susținut o rezoluție la Consiliul de Securitate al ONU care încuraja negocierile pentru o soluție bazată pe propunerea de autonomie a Marocului pentru teritoriu. Această propunere prevede un grad de autoguvernare în cadrul suveranității marocane, fiind adesea comparată cu regiunile autonome din Spania, cum ar fi Insulele Canare sau Catalonia.

Relațiile dintre Maroc și Algeria rămân tensionate, iar sprijinul Algeriei pentru Frontul Polisario a fost o sursă constantă de conflict. Relațiile dintre Maroc și Israel, mediate de SUA în 2020, au agravat și mai mult situația.

Totuși, în februarie 2026, Washingtonul a facilitat discuții între Maroc, Frontul Polisario, Algeria și Mauritania la Madrid, în încercarea de a implementa rezoluția ONU privind Saharei Occidentale. Potrivit sursei citate anterior, aceste negocieri ar putea semnala o deschidere din partea Algeriei către un compromis, mai ales în condițiile în care relațiile sale cu Washingtonul s-au stabilizat recent.

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