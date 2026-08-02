Fanii emisiunii „Insula iubirii” au aflat când începe sezonul 10 al reality-show-ului de la Antena 1. Noul sezon debutează pe 4 septembrie și promite povești intense, noi provocări și schimbări care vor pune la încercare relațiile celor cinci cupluri participante.

Printre marile surprize ale noului sezon se numără Marcel, alături de soția sa, Jaguarul, dar și ispita lui Montoya.

concurent Insula Iubirii 10Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„Este o premieră la Insula Iubirii. Un test poligraf. Vei ști exact dacă a mințit sau nu”, spune Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan a oferit fanilor detalii inedite direct din Thailanda

„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți.”, a declarat prezentatorul Insula Iubirii, în timpul filmărilor din Thailanda.

Noul sezon aduce cinci cupluri noi, care vor accepta provocarea de a-și testa relația în fața ispitelor. Formatul păstrează elementele care l-au consacrat, de la ceremoniile focului și momentele tensionate până la răsturnările de situație care au marcat fiecare ediție. Potrivit anunțului făcut de postul de televiziune, sezonul aniversar promite experiențe intense și schimbări care vor influența desfășurarea competiției.

Gazda emisiunii, Radu Vâlcan, a transmis un mesaj odată cu anunțarea datei de lansare a noului sezon. „Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment!

Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii.

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