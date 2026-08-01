„Cum spuneam, am un program foarte aglomerat și nu prea știu când reușesc să mă așez la masă. Iar la masă, când mă pun, îmi trebuie liniște și să nu fiu grăbită. Secretul acesta e, cred. Mănânc foarte încet. Stomacul este al doilea creier al nostru. Ne certăm foarte des. Ce îmi place mie nu îi place lui”, a spus Maria Buză pentru revista VIVA!

De asemenea, ea a precizat că nu îi place să se machieze și o face în cazuri extreme, cum ar fi pentru spectacole și anumite evenimente la care participă. Mai mult, ea reccunoaște că și-ar fi dorit să facă mai multă mișcare.

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„Machiaj folosesc la spectacole, evenimente și unde este ultra necesar, altfel eu sunt bine cu mine. Un rid, două trebuie să fie, că pe urmă mă bănuiește lumea de alte cele! (râde) Mie îmi place cum îmbătrânesc.

Supărarea mea e că nu fac mișcare și nu dau atenție mai multă în sensul acesta. Dar am astm bronșic și nu prea pot face efort. Urc două trepte și obosesc. Sunt chiar acum sub tratament. Mă tratez și o să fiu bine.

O zi din viața mea… Sună ca un titlu de carte. Începe uneori prea devreme și nu știu când se termină o zi și când începe cealaltă. Mă trezesc că întreb ce zi e astăzi. Cam așa e de cele mai multe ori. Pot spune că în viața mea nu există azi, nu există mâine, e doar zi sau noapte.

Îmi place să mă relaxez într-o baie caldă cu spumă, să ascult muzică și apoi un masaj, dacă se poate. Îmi place mult asta. Accelerația este talpa pantofului meu. Nu scap de ea, doar dacă mă descalț. Alergăm! Dacă stăm, ne stă norocul! Asta e deviza mea”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa citată.

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