Românii își pregătesc concediile din această vară cu mai mult decât un costum de baie și un prosop de plajă.

Interesul pentru activitățile în aer liber este în continuă creștere, iar echipamentele pentru drumeții, ciclism și sporturi acvatice se află printre cele mai căutate produse ale sezonului.

Care sunt produsele cu cele mai mari vânzări

În perioada verii, familiile aleg tot mai des vacanțe active, iar acest lucru se reflectă direct în coșul de cumpărături, potrivit unei analize realizate de Decathlon.

Bicicletele pentru copii și adulți, încălțămintea de drumeție, pantofii speciali pentru apă (aquashoes), prosoapele, plăcile de stand up paddle (SUP), corturile și tricourile cu protecție UV se numără printre produsele cu cele mai mari vânzări.

„Românii nu mai merg în vacanță doar cu prosopul de plajă. Datele noastre arată că în coșul de cumpărături intră tot mai multe echipamente pentru mișcare, de la produse pentru drumeții montane, până la cele pentru sporturi acvatice. Familiile își doresc experiențe active împreună”, a declarat Valentin Șerban, reprezentantul companiei.

Ce cumpără cei care merg în concediu la mare și la munte

Analiza evidențiază și faptul că preferințele de cumpărare diferă în funcție de destinația aleasă.

Pentru vacanțele la mare, românii caută în special accesorii de plajă, costume de baie, tricouri cu protecție UV, adăposturi solare, aquashoes, papuci de plajă, accesorii de flotabilitate, plăci SUP, caiace, măști de snorkeling și ochelari de înot.

În schimb, cei care aleg muntele sau campingul investesc în încălțăminte și îmbrăcăminte pentru drumeții, corturi, saci de dormit, saltele, mobilier pliabil, seturi pentru gătit și recipiente izoterme.

Bețele de trekking și rucsacurile completează lista echipamentelor indispensabile pentru traseele montane, iar corturile de familie, încălțămintea de drumeție și pantalonii de trekking sunt considerate produsele-vedetă ale acestei categorii.

Copiii rămân în centrul cumpărăturilor în concediu

Bicicletele, piscinele, trotinetele și încălțămintea sport sunt printre cele mai vândute produse dedicate celor mici, în timp ce jocurile și activitățile în aer liber câștigă tot mai mult teren.

Copiii rămân în centrul cumpărăturilor înaintea vacanțelor. Foto: magnific.com

Rolele, seturile de badminton, frisbee-urile, zmeiele și porțile de fotbal sunt tot mai prezente în preferințele familiilor.

O surpriză a sezonului este ascensiunea trotinetelor freestyle, categorie care atrage din ce în ce mai mulți copii și adolescenți.

Sportul cu cea mai rapidă creștere în popularitate

Cea mai spectaculoasă evoluție este însă înregistrată de plăcile de stand up paddle (SUP), unul dintre sporturile acvatice cu cea mai rapidă creștere în popularitate.

Practicat pe mare sau pe lac, acest sport este apreciat pentru accesibilitatea sa și pentru faptul că poate fi practicat de persoane de toate vârstele.

Cea mai spectaculoasă evoluție este însă înregistrată de plăcile de stand up paddle. Foto: magnific.com/

În același timp, bicicletele pentru copii și mingile de fotbal își păstrează pozițiile în topul celor mai căutate produse ale verii.

Tendința confirmă schimbarea modului în care românii își petrec concediile. Tot mai multe vacanțe înseamnă mișcare, activități în natură și timp petrecut împreună cu familia, iar echipamentele sportive devin o componentă importantă a bagajului de vacanță.

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