Incendii de vegetație în Grecia, Franța și Spania: Zid de foc la 60 km de Atena, 200 de persoane evacuate pe mare

Incendiile de vegetație continuă în Franța, Grecia și Spania: flăcările se răspândesc rapid

Incendii devastatoare de vegetație continuă să afecteze Grecia, Franța și Spania, alimentate de valurile de căldură și vânturile puternice din Europa, relatează Reuters.

Situația este critică în mai multe regiuni ale celor trei țări, locuitorii fiind evacuați, iar echipele de intervenție luptând să limiteze extinderea flăcărilor.

Vântul bate cu rafale de 73 km/h în Grecia

În Grecia, condițiile meteorologice favorizează extinderea incendiilor. Pompierii acționează din ce în ce mai greu pentru stingerea focarelor care se extind rapid, favorizate de rafalele vântului care ajung la 73 km/h.

„Situația este extrem de dificilă, mai ales astăzi. Avem vânturi foarte puternice, cu rafale care depășesc 73 km/h. Direcția incendiului nu poate fi stabilită cu ușurință”, a declarat Giorgos Doulas, medic și membru al echipelor de intervenție din Grecia.

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Peste 200 de persoane au fost evacuate pe mare în Grecia

Autoritățile elene au ordonat evacuarea locuitorilor din Agia Paraskevi, Kryo Pigadi și Agios Nektarios, în timp ce elicopterele au fost mobilizate pentru a lansa apă și substanțe ignifuge asupra flăcărilor. În localitatea Agios Vasileios, peste 200 de persoane au fost evacuate pe mare.

„În fiecare vară… ne întrebăm dacă vom fi afectați de incendii sau nu. Trăim cu această teamă constantă… Din câte văd, situația este foarte dificilă”, a declarat Ilias Papadimitropoulos, un localnic de 65 de ani din Kryo Pigadi.

Incendiile se extind și în apropiere de Atena. Un zid imens de foc și fum s-a format la aproximativ 60 de kiloemtri de capitală, după ce incendiile de vegetație au cuprins sâmbătă pădurile din apropierea localității Porto Germeno. Condițiile meteorologice dificile, cu vânturi puternice, au complicat eforturile de stingere a incendiilor.

Pentru ziua de duminică, autoritățile au avertizat asupra unui risc extrem de incendii în regiunile Beoția, Attica și Evia.

Incendii de vegetație în Grecia, Franța și Spania: Zid de foc la 60 km de Atena, 200 de persoane evacuate pe mare
În departamentul Var, focarele care fuseseră aduse sub control în urmă cu trei zile au reizbucnit vineri noapte. Sursa foto: Getty Images

Incendiile repara în departamentul Var din Franța

În sud-estul Franței, incendiile din departamentul Var, aduse sub control în urmă cu trei zile, au reizbucnit vineri. Aproape 2.500 de persoane au fost evacuate pe timpul nopții, iar flăcările au mistuit deja 1.800 de hectare.

„Rămânem optimiști în ciuda acestui an teribil… ne-am revenit mereu. Suntem obișnuiți cu incendiile din regiunea mediteraneană”, a spus Frederic Ambard, un viticultor din Montfort-sur-Argens, care a ajutat pompierii cu alimentarea vehiculelor de intervenție.

Spania se confruntă cu noi incendii de vegetație la doar două zile după încheierea stării de urgență

În Spania, mai multe focare de incendiu au fost raportate sâmbătă, la doar două zile după încheierea stării de urgență națională cauzate de incendiile masive din regiunile centrale. În provincia León, un nou incendiu a izbucnit peste noapte, iar un alt focar activ continuă să fie monitorizat.

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În Zamora, un incendiu care a devastat 11.000 de hectare a fost adus sub control, permițând redeschiderea a 14 localități evacuate. În Castellón, incendiul de la Vall d’Uixó a fost stabilizat după șapte zile de luptă cu flăcările, iar locuitorii evacuați s-au putut întoarce acasă.

Poliția suspectează o incendiere intenționată, după ce a descoperit două focare distincte. Incendiile din regiunile Madrid și Ávila, care au ars peste 70.000 de hectare, sunt acum stabilizate, iar un alt focar din apropierea lacului de acumulare San Juan a fost stins vineri.

Canicula extremă face victime în toată Europa

Pe lângă pagubele provocate de incendii, valurile de căldură continuă să aibă consecințe dramatice asupra sănătății populației. În Austria, Agenția pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a raportat 395 de decese asociate caniculei în luna iunie.

În Franța, între 17 iunie și 2 iulie, au fost înregistrate 5.764 de decese în plus față de media anuală. În Marea Britanie, aproximativ 2.877 de persoane au murit din cauze legate de căldură de la începutul anului, iar în Germania, Institutul RKI estimează că 9.800 de persoane au decedat în 2026 din cauza temperaturilor ridicate, relatează sursa citată mai sus.

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