Deși este ofertat pentru această poziție în guvernul României, Mihai Dimian se declară un tehnocrat convins și critică politizarea sistemului de învățământ.

Pe lângă rectorul sucevean, pe lista scurtă a decidenților politici se mai află Andreea Paul Vass, economistă cu experiență pe scena politică și Elena Lotrean, profesoară și membră a formațiunii politice conduse de Vlad Gheorghe.

Profil academic format în SUA

Rector al Universității din Suceava din 2024, Mihai Dimian a predat până în 2016 în SUA, la Universitatea Howard din Washington D.C..

Licențiat în matematică și fizică, el deține un doctorat în inginerie electrică obținut în Maryland, SUA.

În prezent, instituția pe care o conduce (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) ocupă locul 21 în clasamentul național realizat de Ministerul Educației, situându-se imediat după Universitatea din Craiova și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Reacția lui Dimian

Întrebat despre perspectiva de a conduce Educația, rectorul a afirmat că preluarea ministerului „nu este un scop pe care și l-a propus”.

El a explicat că motivul întoarcerii sale din Statele Unite a fost dorința de a pune umărul la dezvoltarea educației din România, fiind implicat activ și în sprijinirea învățământului preuniversitar, inclusiv a olimpiadelor școlare.

Fără a fi înscris în vreun partid, Mihai Dimian a subliniat ferm distanțarea sa de zona politică.

„Am considerat că politizarea educației a depășit limitele normale în România, iar această situație afectează negativ sistemul educațional. Drept urmare, decizia mea personală a fost să încerc dezvoltarea universității și a comunității fără o implicare politică directă”, a precizat Mihai Dimian pe pagina sa de Facebok.

Prezent deja la masa negocierilor guvernamentale

Deși refuză etichetele politice, Mihai Dimian este implicat în negocierile la nivel înalt privind viitorul sistemului.

În luna ianuarie 2026, el a participat la consultările de la Palatul Victoria, convocate de Ilie Bolojan cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor, unde s-a discutat bugetul alocat educației și cercetării pentru anul în curs.

