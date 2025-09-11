„Putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec”

Nicușor Dan a fost întrebat la B1 dacă România este un stat eșuat.

„De 10 ani, da, aş zice. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, deci putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec. Şi sunt zone din stat care funcţionează şi sunt zone din stat care nu funcţionează, şi oamenii le văd, evident. E un stat în care există corupţie, nu? E un stat în care există birocraţie. E un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Astea sunt părţi de eşec importante, şi un stat care nu are strategiile fundamentale”, a spus președintele României, la B1.

Atacuri hibride şi influenţa rusă

Nicușor Dan a fost întrebat şi dacă România de 10 ani este sub atac hibrid al Federaţiei Ruse. 

„Da, asta este evaluarea mea. La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, şi în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet şi au influenţat zone din societate”, a declarat acesta.

Totodată, atunci când a fost întrebat dacă statul român a răspuns în vreun fel, în mod ferm, de-a lungul acestor ani, la aceste atacuri hibride, el a spus că „pe zona de dezinformare, abia începe să o facă”.

Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie
Recomandări
Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

„N-aş zice că este o coordonare a statului. Informaţiile pe care le am, în momentul ăsta, n-aş zice că este o chestiune coordonată a unui stat, ci sunt chestiuni tipice de corupţie în care nu sunt numai influenţe ale unor cetăţeni ruşi, sunt de toate naţionalităţile”, a precizat el.

Influenţa Rusiei în Europa

Acesta a adăugat că este cert că Federația Rusă încearcă, peste tot în Europa, dacă se poate, să influențeze alegeri.

„Ce este cert este că Federaţia Rusă, şi nu numai în România, peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influenţeze alegeri, astfel încât să aibă conduceri prietenoase şi dacă nu poate, încearcă să pună paiul pe foc, acolo unde vede că sunt nişte tensiuni în societate, pentru a destabiliza şi a scădea încrederea în democraţie, care e, în opinia mea, esenţială şi e definitorie pentru ce este Europa”, a spus Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Charlie Kirk, omagiat de solistul Coldplay în timpul unui concert la Londra: „Trimiteți iubire familiei lui”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 6 comentarii
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (6)
Avatar comentarii

ciobanudorin_2006 11.09.2025, 19:18

Pai și ce facem domnule Președinte ?O lăsăm asa ? De ce ați mai candidat ? Sa aveți serviciu ? Asa puneam un robot.Pai de asta v am votat ?

Avatar comentarii

danciuche 12.09.2025, 06:55

un astfel de raspuns al noului preedinte este extrem de ingrijorator si arata disfunctionalitatea profunda a statului; servicii de informatii care nu functioneaza, interese personale la nivel de stat care sapa la temelia securitatii tarii, toate astea inseamna nu numai amatorism ci si un anumit nivel de tradare nationala; o astfel de situatie nu poate fi rezolvata peste noapte mai ales ca oamenii sunt cam aceeiasi peste tot cu acelasi nivel de cultura si responsabilitate; ceea ce s-a distrus in timp, sub comunisti dar si mai incolo, nu poate fi construit in cetave zile ci poate in cateva decenii daca avem noroc

Avatar comentarii

danciuche 12.09.2025, 07:01

ce s-a distrus in zecile de ani de prostie si coruptie comunista dar si mai departe, nu poate fi construit intr-o zi; oamenii sunt aceiasi, de oriunde i-am lua au cam acelasi grad mic de cultura de toate felurile iar responsabilitatea fata de tara a disparut aproape in totalitate; iresponsabilitatea educatiei sta la baza a ceea ce se intampla acum; daca avem noroc lucrurile se pot indrepta in cateva zeci de ani dar generatia asta nu are nicio sansa; duplicitatea si minciunea sunt mosteniri aproape genetice in tara asta si nu vad nicio clasa politica sau profesionala care sa gandeasca si sa fie capabila de transformari reale profunde si serioase

Vezi toate comentariile (6)
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Avantaje.ro
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița - Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
Știri România 13:00
Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița – Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
România bate noi recorduri la grâu în 2025, dar importurile de produse din cereale ating 1 miliard de euro
Știri România 11:22
România bate noi recorduri la grâu în 2025, dar importurile de produse din cereale ating 1 miliard de euro
Parteneri
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Adevarul.ro
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 15:35
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Stiri Mondene 14:50
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
ObservatorNews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
KanalD.ro
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 13:33
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 09:18
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
Fanatik.ro
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice