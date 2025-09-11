„Putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec”

Nicușor Dan a fost întrebat la B1 dacă România este un stat eșuat.

„De 10 ani, da, aş zice. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, deci putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec. Şi sunt zone din stat care funcţionează şi sunt zone din stat care nu funcţionează, şi oamenii le văd, evident. E un stat în care există corupţie, nu? E un stat în care există birocraţie. E un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Astea sunt părţi de eşec importante, şi un stat care nu are strategiile fundamentale”, a spus președintele României, la B1.

Atacuri hibride şi influenţa rusă

Nicușor Dan a fost întrebat şi dacă România de 10 ani este sub atac hibrid al Federaţiei Ruse.

„Da, asta este evaluarea mea. La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, şi în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet şi au influenţat zone din societate”, a declarat acesta.

Totodată, atunci când a fost întrebat dacă statul român a răspuns în vreun fel, în mod ferm, de-a lungul acestor ani, la aceste atacuri hibride, el a spus că „pe zona de dezinformare, abia începe să o facă”.

„N-aş zice că este o coordonare a statului. Informaţiile pe care le am, în momentul ăsta, n-aş zice că este o chestiune coordonată a unui stat, ci sunt chestiuni tipice de corupţie în care nu sunt numai influenţe ale unor cetăţeni ruşi, sunt de toate naţionalităţile”, a precizat el.

Influenţa Rusiei în Europa

Acesta a adăugat că este cert că Federația Rusă încearcă, peste tot în Europa, dacă se poate, să influențeze alegeri.

„Ce este cert este că Federaţia Rusă, şi nu numai în România, peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influenţeze alegeri, astfel încât să aibă conduceri prietenoase şi dacă nu poate, încearcă să pună paiul pe foc, acolo unde vede că sunt nişte tensiuni în societate, pentru a destabiliza şi a scădea încrederea în democraţie, care e, în opinia mea, esenţială şi e definitorie pentru ce este Europa”, a spus Nicușor Dan.

