Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen au revocat ajutoarele sociale pentru 1.181 de cetățeni din România și Bulgaria, impunând obligația de părăsire a țării.

În Duisburg, autoritățile au retras 556 de beneficii sociale, iar în Gelsenkirchen, 506. Dortmund a înregistrat 116 cazuri, iar Hagen doar 3. Diferențele provin din numărul total de imigranți și din modul în care orașele aplică regulile.

Deciziile se bazează pe contribuția imigranților la propriul trai. O muncă part-time, de exemplu, oferă acces la beneficii sociale similare celor acordate lucrătorilor germani.

Autoritatea de imigrare din Gelsenkirchen a explicat: „Cei care câștigă mai puțin de o treime din necesar nu îndeplinesc criteriile de muncă”. În astfel de cazuri, se impune părăsirea țării, decizie confirmată repetat de instanțe.

Dennis Rehbein (CDU), primar ales în noiembrie 2025, dorește măsuri mai stricte la nivel european. „Regula UE prevede că o muncă de 5,5 ore pe săptămână califică o persoană drept angajat, ceea ce este insuficient”, a afirmat edilul, cerând revizuirea normelor.

În Hagen, 7.000 de cetățeni din România și Bulgaria locuiesc în prezent, iar 55% dintre aceștia beneficiază de ajutoare sociale.

Costurile pentru oraș ajung la aproximativ 10 milioane de euro anual.

Rehbein subliniază că migrația orientată exclusiv spre accesarea sistemului social provoacă nemulțumiri generale: „Avem nevoie de imigranți activi pe piața muncii, nu de intrări intenționate în sistemele de ajutor”.

Problema fraudelor sociale și a migrației este discutată intens în Germania. Coaliția de guvernare dorește acțiuni împotriva grupurilor organizate care exploatează sistemele de ajutor social.

Ziarul german Bild tratează de mai bine de un an fenomenul imigranților din țară. A realizat mai multe episoade ale unei anchete ample:

