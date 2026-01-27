UPDATE 16.45. Vizita planificată a viceministrului grec al sportului, Yiannis Vroutsis, la Patras, precum și la Nafpaktos, a fost anulată, în urma tragicului accident rutier din România în care au murit șapte fani ai echipei PAOK Salonic, relatează pelop.gr.

Yiannis Vroutsis se afla deja în drum spre Patras, dar a decis să se întoarcă la Atena pentru a coordona acțiunile necesare la nivel guvernamental, dar și ca semn de respect pentru victime și familiile acestora.

Știrea inițială: Microbuzul, cu o capacitate de 8+1 locuri, transporta zece suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se deplasau spre Lyon, unde formația antrenată de Răzvan Lucescu urmează să joace joi un meci din grupa principală a Europa League.

Multe autobuze și microbuze ce transportau în Franța alți suporteri lui PAOK și-au întrerupt călătoria, pasagerii fiind șocați și încercând să afle cauzele și circumstanțele tragediei, relatează Sport.24.gr.

La ora 17:00, o delegație a ambasadei Greciei se va deplasa cu mașina din București la locul tragediei.

Clubul PAOK Salonic a avut o primă reacție, îndemnând la calm și responsabilitate. Clubul „alb-negru” subliniază că informațiile neconfirmate nu trebuie transmise și pot provoca panică sau confuzie, mai ales într-un moment atât de sensibil.

În același timp, se știe că PAOK este în comunicare constantă cu autoritățile competente, atât la nivel grec, cât și european, pentru a avea o imagine clară asupra a ceea ce s-a întâmplat și care este situația celor implicați.

Clubul din Salonic subliniază că orice informație oficială va fi făcută doar atunci când există informații sigure și verificate.

Accidentul s-a produs la intrarea pe șoseaua de centură a municipiului Lugoj, când șoferul microbuzului a efectuat o depășire periculoasă și a intrat frontal într-un TIR care circula regulamentar.

În momentul în care a încercat să revină pe banda sa, microbuzul a acroșat o autocisternă care circula, de asemenea, regulamentar. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a izbit frontal de un alt TIR care venea din direcția opusă.

În urma coliziunilor, șapte persoane au decedat pe loc, iar alte victime au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Numărul exact al persoanelor implicate este în continuare verificat de autorități. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, iar traficul a fost blocat sau deviat pentru siguranța participanților la trafic.

PAOK Salonic, echipă pregătită de românul Răzvan Lucescu, urmează să întâlnească joi echipa Lyon în ultima etapă din Europa League, iar mai mulți suporteri ai „Celor Două Capete ale Nordului” se aflau în drum spre Franța pentru a susține echipa.

