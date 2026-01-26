A investit tot într-o fostă gară

Laurence Maritano vrea să plece, deoarece o linie de autobuz riscă să traverseze în curând terenul ei. Un scenariu pe care nu și-l imaginase acum 6 ani, când a cumpărat casa în Parcieux, în departamentul Ain.

Ea știe că o mică parte din terenul său aparține SNCF, dar estimează că este vorba de un metru și jumătate sau chiar doi metri: „Primăria mi-a spus că este un drum rural. Nimeni nu m-a informat la momentul respectiv că se proiectează o linie de autobuz în acest loc”, spune Laurence Maritano.

Pensionara a cumpărat în 2020 vechea gară din Parcieux cu 322.000 de euro și a investit încă 50.000 de euro în lucrări de renovare.

Problema este că, trei ani mai târziu, află că SNCF a vândut parcela regiunii Auvergne-Rhône-Alpes și că aceasta invadează terenul ei cu aproximativ cinci metri, și nu cu un metru și jumătate, așa cum credea: „Asta înseamnă că trebuie să-mi demolez mica piscină”, constată ea, descurajată.

Piscina trebuie demolată

Pensionara, o fostă restauratoare, și-a investit toate economiile pentru a trăi într-un loc liniștit, înconjurat de o grădină: „Este terapia mea, am nevoie de spațiu exterior. La 63 de ani, vreau să mă bucur de viață”, mărturisește Laurence Maritano.

Acesta riscă acum să fie complet distrus. Pe lângă retragerea barierelor cu cinci metri, care o obligă să-și distrugă piscina, regiunea dorește să preia inclusiv grădina de legume, pentru proiectul său de autobuz cu nivel ridicat de servicii Trévoux-Lyon.

Situația o afectează psihic șii spune că nu vrea decât să plece: „Cedez. Iau antidepresive. La 63 de ani nu mai am timp. Sunt gata să plec și vreau ca regiunea să ia în considerare cazul meu”.

Femeia dorește ca autoritățile să cumpere întregul teren împreună cu casa sau să poată negocia păstrarea unei părți din grădină cu piscină pentru a o revinde.

Proprietatea este nevandabilă

Ea nici măcar nu poate pleca. În starea actuală, este imposibil să-și vândă casa: „Nici măcar nu pot să fug. Zilele trecute, agentul imobiliar pe care l-am chemat mi-a spus că proprietatea este nevandabilă”, se alarmează proprietara.

Preempțiunea asupra restului grădinii nu a fost încă înregistrată. Ancheta publică privind crearea unei linii de autobuz care să lege comuna Trévoux de Lyon a început miercuri, 21 ianuarie 2026, și ar trebui să dureze până joi, 19 februarie 2026: „Atunci îmi vor propune despăgubiri”, precizează ea.

