Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD

„Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică. Este de dorit să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus Bolojan.

El a adăugat, cu referire la PSD, dar fără să o spună direct, că „orice scandal gratuit” care există în coaliție, „doar pentru a te promova în plan intern”, are un cost pe care cetățenii îl plătesc sub formă de dobânzi.

Întrebat dacă există cu adevărat varianta unui guvern minoritar și protocolul PSD-PNL-USR-UDMR, care prevede rocada premierilor PSD-PNL în aprilie 2027, să nu mai fie valabil, Bolojan a răspuns: „Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru. Am vrut să spun că atunci când apar crize politice, în situații de Parlament pulverizat, la un moment dat guvernarea poate să funcționeze și sub forma unui guvern minoritar. Dar acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu nu încurajez această situație atât timp cât este posibil. Indiferent cine este premier”.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pe 2026 care se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că acestea nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

