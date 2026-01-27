Le mănânci zilnic fără să știi: gustările din vendomate care îți distrug sănătatea. Semnalul de alarmă al specialiștilor

Consumul produselor de la vendomat a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în spațiile publice intens circulate, precum școlile, spitalele sau clădirile de birouri.

Graba zilnică îi determină pe mulți să apeleze la aceste aparate, considerate o soluție rapidă pentru foame sau sete, fără a lua în calcul efectele pe termen lung asupra sănătății.

Peste o sută de mii de vendomate se află în România

La o privire atentă asupra ofertelor dintr-un vendomat obișnuit, observăm o abundență de snacksuri sărate, dulciuri, băuturi carbogazoase și energizante.

Produsele proaspete sunt rare sau lipsesc complet, iar informațiile nutriționale sunt adesea ignorate de consumatori în momentul achiziției.

Vendomatele au devenit „prietenii” celor care vor să mănânce ceva pe fugă. Foto: freepick.com

Un raport recent arată că aproximativ 2% din totalul aparatelor de vending din Europa se află în România, ceea ce înseamnă mii de unități distribuite în spații publice, birouri și instituții. Unele surse din industrie estimează peste 125.000 de unități.

„Știu că nu sunt sănătoase, dar n-am timp să mănânc altceva”, este răspunsul general al oamenilor care apelează la produsele din vendomate.

Mulți recunosc că aleg aceste produse din comoditate, nu din preferință, transformând o soluție de moment într-un obicei zilnic.

3 mii de euro costă un automat vending pentru gustări și băuturi, 60 selecții, capacitate 300 de produse, temperatură reglabilă și plăți contactless

Produsele ultraprocesate sunt asociate cu un risc crescut de obezitate

Specialiștii în nutriție avertizează că aceste produse sunt, în mare parte, ultraprocesate și conțin cantități ridicate de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase.

Consumul frecvent poate duce la dezechilibre metabolice, creștere în greutate și probleme cardiovasculare.

Imagine ilustrativă cu mai multe vendomate. Foto: freepick.com

Conform unui studiu publicat de The Guardian, consumul de cantități mari de alimente ultraprocesate crește riscul de deces timpuriu.

Mai mult, cifrele indică faptul că produsele ultraprocesate sunt asociate cu un risc crescut de obezitate, diabet de tip 2, boli cardiace și chiar depresie, deoarece organismul nu este biologic adaptat la ele.

Formarea unor obiceiuri alimentare deficitare încă de la vârste fragede

Elevii și studenții se numără printre cei mai frecvenți consumatori. Există vendomate în școli, iar cum pauza este scurtă pentru copii, este mai ușor să-și ia un suc sau un baton de ciocolată.

Această expunere constantă la alimente nesănătoase contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare deficitare încă de la vârste fragede.

Conform statisticilor, în România, studiile indică un consum mediu anual de aproximativ 29,8 kg de zahăr pe cap de locuitor, de două ori peste media UE, ceea ce contribuie la rate ridicate obezitate în rândul adulților.

Obezitatea este o boală care afectează din ce în ce mai multe persoane. Vorbim astăzi despre o adevărată pandemie a obezității la nivel mondial, iar perspectivele evolutive sunt îngrijorătoare. Impactul acesteia nu este doar unul fizic: persoanele care suferă de obezitate prezintă multiple afecțiuni asociate, de la diabet zaharat de tip 2, hipertensiune și probleme cardiovasculare până la probleme hormonale, infertilitate, probleme ale sistemului osos și chiar forme de cancer Dr. Cătălin Copăescu (pentru medicanet.ro):

În plus, peste 60% dintre români sunt supraponderali sau obezi, iar peste 22% dintre adulți sunt deja diagnosticați cu obezitate. Iar aproximativ 30% dintre copiii în vârstă de 7-9 ani de la noi în țară sunt peste greutatea normală, în timp ce între 15 și 20% dintre ei sunt obezi.

„Aceste produse oferă doar o satisfacție de moment, organismul rămânând fără hrana utilă”

Pe lângă efectele asupra sănătății fizice, există și un impact psihologic. Accesul rapid la gustări bogate în calorii, dar sărace în nutrienți, poate încuraja mâncatul impulsiv și poate înlocui mesele regulate, afectând relația cu alimentația.

Specialiștii susțin că soluția nu este eliminarea completă a vendomatelor, ci diversificarea ofertei.

Introducerea unor produse mai sănătoase, precum fructele, iaurturile sau semințele, ar putea reduce riscurile și ar încuraja alegeri mai echilibrate.

Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness

„Aceste produse sunt practic în totalitate nesănătoase, doar surse de calorii goale, cu un aport neglijabil de nutrienți esențiali (proteine de calitate, grăsimi sănătoase, fibre). Aceste produse ultra-procesate oferă doar o satisfacție de moment, organismul rămânând fără hrana utilă.

Deci poftele și apetitul vor fi în continuare la un nivel ridicat, perpetuându-se obiceiurile alimentare nesănătoase pe termen mediu și lung”, spune Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, pentru Libertatea.

Acesta vine și cu soluția: „Să ne programăm mesele în avans, să alocăm timp pentru cumpărarea ingredientelor sănătoase, prepararea lor și pauzele de masă absolut necesare”.

În loc de concluzie, o informație. Cele mai recente date publicate de Federaţia Mondială a Obezităţii arată că, până în 2035, aproximativ 1,53 de miliarde de persoane vor suferi de obezitate în întreaga lume.

