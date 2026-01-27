Le mănânci zilnic fără să știi: gustările din vendomate care îți distrug sănătatea. Semnalul de alarmă al specialiștilor

Consumul produselor de la vendomat a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în spațiile publice intens circulate, precum școlile, spitalele sau clădirile de birouri.

Graba zilnică îi determină pe mulți să apeleze la aceste aparate, considerate o soluție rapidă pentru foame sau sete, fără a lua în calcul efectele pe termen lung asupra sănătății.

Peste o sută de mii de vendomate se află în România

La o privire atentă asupra ofertelor dintr-un vendomat obișnuit, observăm o abundență de snacksuri sărate, dulciuri, băuturi carbogazoase și energizante.

Produsele proaspete sunt rare sau lipsesc complet, iar informațiile nutriționale sunt adesea ignorate de consumatori în momentul achiziției.

Vendomatele au devenit „prietenii” celor care vor să mănânce ceva pe fugă. Foto: freepick.com
Vendomatele au devenit „prietenii” celor care vor să mănânce ceva pe fugă. Foto: freepick.com

Un raport recent arată că aproximativ 2% din totalul aparatelor de vending din Europa se află în România, ceea ce înseamnă mii de unități distribuite în spații publice, birouri și instituții. Unele surse din industrie estimează peste 125.000 de unități.

„Știu că nu sunt sănătoase, dar n-am timp să mănânc altceva”, este răspunsul general al oamenilor care apelează la produsele din vendomate.

Mulți recunosc că aleg aceste produse din comoditate, nu din preferință, transformând o soluție de moment într-un obicei zilnic.

3 mii de euro

costă un automat vending pentru gustări și băuturi, 60 selecții, capacitate 300 de produse, temperatură reglabilă și plăți contactless

Produsele ultraprocesate sunt asociate cu un risc crescut de obezitate

Specialiștii în nutriție avertizează că aceste produse sunt, în mare parte, ultraprocesate și conțin cantități ridicate de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase.

Consumul frecvent poate duce la dezechilibre metabolice, creștere în greutate și probleme cardiovasculare.

Le mănânci zilnic fără să știi: gustările din vendomate care îți distrug sănătatea. Semnalul de alarmă al specialiștilor
Imagine ilustrativă cu mai multe vendomate. Foto: freepick.com

Conform unui studiu publicat de The Guardian, consumul de cantități mari de alimente ultraprocesate crește riscul de deces timpuriu.

Mai mult, cifrele indică faptul că produsele ultraprocesate sunt asociate cu un risc crescut de obezitate, diabet de tip 2, boli cardiace și chiar depresie, deoarece organismul nu este biologic adaptat la ele.

Formarea unor obiceiuri alimentare deficitare încă de la vârste fragede

Elevii și studenții se numără printre cei mai frecvenți consumatori. Există vendomate în școli, iar cum pauza este scurtă pentru copii, este mai ușor să-și ia un suc sau un baton de ciocolată.

Această expunere constantă la alimente nesănătoase contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare deficitare încă de la vârste fragede.

Conform statisticilor, în România, studiile indică un consum mediu anual de aproximativ 29,8 kg de zahăr pe cap de locuitor, de două ori peste media UE, ceea ce contribuie la rate ridicate obezitate în rândul adulților.

Obezitatea este o boală care afectează din ce în ce mai multe persoane. Vorbim astăzi despre o adevărată pandemie a obezității la nivel mondial, iar perspectivele evolutive sunt îngrijorătoare. Impactul acesteia nu este doar unul fizic: persoanele care suferă de obezitate prezintă multiple afecțiuni asociate, de la diabet zaharat de tip 2, hipertensiune și probleme cardiovasculare până la probleme hormonale, infertilitate, probleme ale sistemului osos și chiar forme de cancer

Dr. Cătălin Copăescu (pentru medicanet.ro):

În plus, peste 60% dintre români sunt supraponderali sau obezi, iar peste 22% dintre adulți sunt deja diagnosticați cu obezitate. Iar aproximativ 30% dintre copiii în vârstă de 7-9 ani de la noi în țară sunt peste greutatea normală, în timp ce între 15 și 20% dintre ei sunt obezi. 

60% dintre români au probleme cu greutatea

  • 6 din 10 români sunt supraponderali sau obezi
  • 1 român din 5 (22%) care are probleme de greutate nu este conștient de acest lucru
  • 3,95 de milioane de români suferă de obezitate
  • Peste 2,9 milioane dintre persoanele de peste 16 ani din țara noastră au cel puțin o problemă de sănătate asociată obezității
  • Adulții de peste 45 de ani, căsătoriți, cu venituri mici și medii și un nivel scăzut de educație sunt printre persoanele cele mai afectate de obezitate

„Aceste produse oferă doar o satisfacție de moment, organismul rămânând fără hrana utilă”

Pe lângă efectele asupra sănătății fizice, există și un impact psihologic. Accesul rapid la gustări bogate în calorii, dar sărace în nutrienți, poate încuraja mâncatul impulsiv și poate înlocui mesele regulate, afectând relația cu alimentația.

Specialiștii susțin că soluția nu este eliminarea completă a vendomatelor, ci diversificarea ofertei.

Introducerea unor produse mai sănătoase, precum fructele, iaurturile sau semințele, ar putea reduce riscurile și ar încuraja alegeri mai echilibrate.

Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness
Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness

„Aceste produse sunt practic în totalitate nesănătoase, doar surse de calorii goale, cu un aport neglijabil de nutrienți esențiali (proteine de calitate, grăsimi sănătoase, fibre). Aceste produse ultra-procesate oferă doar o satisfacție de moment, organismul rămânând fără hrana utilă.

Deci poftele și apetitul vor fi în continuare la un nivel ridicat, perpetuându-se obiceiurile alimentare nesănătoase pe termen mediu și lung”, spune Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, pentru Libertatea.

Acesta vine și cu soluția: „Să ne programăm mesele în avans, să alocăm timp pentru cumpărarea ingredientelor sănătoase, prepararea lor și pauzele de masă absolut necesare”.

În loc de concluzie, o informație. Cele mai recente date publicate de Federaţia Mondială a Obezităţii arată că, până în 2035, aproximativ 1,53 de miliarde de persoane vor suferi de obezitate în întreaga lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce iese la iveală la scurt timp după ce s-a găsit biletul de adio al doctoriței Viviana Niță, găsită moartă în casă. Ce a putut transmite în numai trei cuvinte i-a înmărmurit pe toți, mai ales că acest detaliu schimbă cu totul linia anchetei
Viva.ro
Șocant ce iese la iveală la scurt timp după ce s-a găsit biletul de adio al doctoriței Viviana Niță, găsită moartă în casă. Ce a putut transmite în numai trei cuvinte i-a înmărmurit pe toți, mai ales că acest detaliu schimbă cu totul linia anchetei
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.RO
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ilie Bolojan i-a răspuns ministrului PSD al muncii, Florin Manole, și a respins impozitarea progresivă cerută dintr-un motiv simplu
Știri România 12:58
Ilie Bolojan i-a răspuns ministrului PSD al muncii, Florin Manole, și a respins impozitarea progresivă cerută dintr-un motiv simplu
Membru CSM critică dur Justiția: mulți magistrați sunt „cuprinși de milă” față de infractori, iar Legea evaziunii fiscale este o „catastrofă”
Știri România 12:38
Membru CSM critică dur Justiția: mulți magistrați sunt „cuprinși de milă” față de infractori, iar Legea evaziunii fiscale este o „catastrofă”
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Power Couple România 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au, a doua săptămână la rând, superputerea
Stiri Mondene 13:00
Power Couple România 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au, a doua săptămână la rând, superputerea
Andreea Ibacka, mesaj după 15 ani de mariaj cu Cabral: „Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei”
Stiri Mondene 12:29
Andreea Ibacka, mesaj după 15 ani de mariaj cu Cabral: „Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
ObservatorNews.ro
Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio

Politic

Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:22
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Politică 09:46
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv despre Olimpiu Moruțan după debutul la Rapid: „Dumnezeu va face dreptate! Nu vor lua titlul nici dacă e starul campionatului!”. Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro