Camionul plin cu lemne s-a răsturnat în prăpastie în doar câteva secunde

Un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat într-o prăpastie în zona Gura Râului, județul Sibiu, pe drumul județean 106J. Incidentul, surprins de o cameră de bord, a avut loc în jurul orei 16.50, în cursul zilei de 17 februarie 2026, conform portalului de știri locale Oradesibiu.ro.

Momentul a fost surprins de o cameră de bord și arată cum s-a răsturnat camionul plin cu bușteni

Imaginile surprinse arată cum vehiculul virează în curbă, pare că șoferul pierde controlul și apoi camionul cade în gol. Remorca este încărcată cu bușteni și se prăbușește în prăpastie imediat.

Momentul în care camionul plin cu lemne s-a răsturnat a fost surprins de o camera de bord, montată în mașina unui șofer care venea de pe contrasens. Din imagini, pare că bărbatul ar fi oprit ca să aștepte să treacă camionul, însă capul de tractor cade în prăpastie și imediat după și remorca.

În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferii aflați în apropiere au fugit imediat la locul incidentului să vadă ce s-a întâmplat și să îl ajute pe bărbatul aflat la volan.

Șoferul camionului prăbușit în prăpastie a scăpat cu viață

Din fericire, șoferul, un bărbat de 40 de ani din Gura Râului, a scăpat nevătămat. Polițiștii din Sibiu au anunțat că au fost înregistrate doar pagube materiale în urma evenimentului.

Polițiștii Secției 6 Orlat au stabilit că accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, camionul plin cu lemne răsturnându-se în afara carosabilului pe ruta Păltiniș-Gura Râului.

„Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, au precizat autoritățile. Șoferul a fost sancționat contravențional cu avertisment, conform OUG nr. 195/2002.

