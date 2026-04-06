Lucrările sunt avansate, dar mai există puncte critice

Pe cei 26,35 kilometri ai tronsonului, asfaltul este deja turnat pe mare parte din traseu, iar pasajele și viaductele sunt realizate.

Există însă și zone cu probleme, în special două structuri din apropierea lacului de acumulare Suplacu de Barcău, dar și zona cu ziduri de sprijin din apropierea localității Porț.

Aceste puncte ar putea influența termenul final de deschidere, care era estimat la iulie 2026, dar întârzierea estimată este mică.

Istoria unui lot cu întârzieri și schimbări de constructori

Contractul pentru acest tronson a fost semnat în noiembrie 2023, Erbașu fiind al patrulea constructor care a preluat lucrările. Proiectul a avut întârzieri încă din faza de început și, deși ordinul de începere a fost dat în martie 2024, proiectul tehnic a fost aprobat abia în decembrie 2024.

Lucrările efective au început în ianuarie 2025, ceea ce a împins termenul de finalizare în iulie 2026.

Peste 400 de muncitori și 250 de utilaje lucrau la mijlocul lunii martie pe Autostrada Transilvaniei A3 Cluj-Oradea, iar progresul a fost de 35% în 8 luni între Chiribiș și Biharia.

Mai multe loturi pot fi deschise până la finalul anului

Veștile bune nu se opresc aici. Alte tronsoane din A3 ar putea fi inaugurate în 2026, dacă ritmul lucrărilor se menține. Constructorii Precon și Selina ar putea deschide tronsonul de 28,55 kilometri până în decembrie. Și în acest caz, lucrările au fost reluate după mai bine de 20 de ani de la demararea proiectului, în iulie 2025, după ce ministerul Transporturilor a declarat că rezilierea contractului cu Bechtel a fost o „decizie greșită”, care a avut „cele mai negative efecte” asupra dezvoltării infrastructurii rutiere din România.

De asemenea, compania UMB ar putea inaugura secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului chiar în perioada următoare, iar ulterior și tronsonul Nădășelu – Zimbor.

Constructorii celor două loturi din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, de la Suplacu de Barcău la Biharia, au fost ținuți pe loc aproape două luni în această iarnă, dar venirea primăverii a permis reluarea lucrărilor într-un ritm mai alert.

În paralel, constructorul turc Ozaltin lucrează la devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică, cu termen estimat spre finalul anului. Cele două viaducte au afectate de alunecări de teren iar traseul inițial a trebuit modificat, dar autoritățile s-au declarat optimiste.

Scenariul optimist cu aproape 230 de kilometri continui pe A3

Dacă toate aceste lucrări sunt finalizate conform planului, șoferii ar putea circula până la finalul lui 2026 pe un traseu continuu de aproape 230 de kilometri, de la Târgu Mureș, prin Cluj-Napoca, până la Oradea și granița cu Ungaria.

Singura porțiune lipsă rămâne sectorul de aproximativ 41 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Nușfalău.

Veriga lipsă a autostrăzii, segment care include și cel mai complex proiect de pe traseu, rămâne tunelul Meseș, considerat „perla coroanei” a autostrăzii. Lucrările sunt în prezent în faza de proiectare și sunt realizate de compania Makyol, iar finalizarea acestui tronson va închide complet Autostrada A3 pe acest sector important din România.