Stadiul lucrărilor

Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri, realizat de Erbașu Construcții, a ajuns la un stadiu de 65%, în schimb, Precon Transilvania a depășit 30% din stadiul lucrărilor pe cei 28,55 km ai lotului Chiribiș și Biharia, potrivit Bihoreanul.

Constructorii au profitat de vremea favorabilă de la începutul primăverii pentru a relua lucrările la capacitate maximă. Marin Marian, un pasionat de infrastructură, a publicat imagini cu drona de pe cele două tronsoane.

Pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, lucrările au început în februarie 2025 și urmează să fie finalizate în acest an.

„În această perioadă s-a lucrat la execuția unor piloți forați, a unor ziduri de sprijin și podețe tubulare, s-au făcut armări, cofrări și turnări de betoane, precum și lucrări hidrotehnice. De asemenea, s-a lucrat la relocarea rețelelor din câmpul petrolier Suplacu de Barcău și la realizarea unor lucrări din viitorul Centru de întreținere și coordonare”, a precizat Călin Roman, director Erbașu Construcții.

De asemenea, o filmare a fost făcută și pentru lotul Chiribiș – Biharia, unde lucrările au început în vara anului trecut și trebuie încheiate în 18 luni.

„Anul acesta, până acum, am lucrat pe timp nefavorabil, doar la structuri, nu și la terasamente, din cauza noroiului. De acum încercăm să mergem la capacitate maximă”, a declarat, pentru Bihoreanul, Beneamin Rus, proprietarul grupului de firme Selina, din care face parte Precon Transilvania, cea care în asociere cu Citadina 98 Galați construiește acest tronson.

Viaductele-problemă care pot bloca Autostrada Transilvaniei între Cluj și Oradea

De asemenea, soarta a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania A3, pe traseul Cluj-Napoca – Oradea, depinde de două viaducte construite în zone cu teren instabil: Topa Mică și Nădășelu.

Segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului (42,3 km) este, în martie 2026, unul dintre cele mai complexe și urmărite șantiere de pe Autostrada Transilvania. Deși lucrările executate de UMB sunt foarte avansate pe anumite porțiuni, întregul tronson depinde de două viaducte masive contractate separat: viaductul Topa Mică, aproximativ 2 kilometri, și viaductul Nădășelu, aproximativ 1,2 kilometri, realizate de o asociere condusă de constructorul turc Ozaltin.

Zona a fost afectată de alunecări de teren, iar traseul inițial a trebuit modificat. Solul argilos nu permite terasamente clasice, astfel că sunt necesari piloți forați adânc și structuri masive din beton. La Nădășelu, noul viaduct va traversa inclusiv zona cimitirului din sat. La Topa Mică se lucrează inclusiv la pasajul peste DN1F Cluj-Napoca – Zalău, unde s-a ajuns la montarea tablierului. Lucrările au început în primăvara lui 2025 și au termen de finalizare în 2026. Fără aceste două structuri, cei 42 de kilometri nu pot fi deschiși circulației.

