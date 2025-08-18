Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat că primul inculpat este acuzat de ambele infracţiuni, în timp ce ceilalţi doi sunt acuzaţi doar de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat în întregime.

Conform comunicatului Parchetului, jaful a avut loc între orele 01.00 şi 03.00. Doi dintre inculpaţi au pătruns în sediul Oficiului Poştal Timişoara 1, forţând uşa de acces.

„Ulterior, au forţat uşa de acces în camera care face accesul în casierie, dislocând şi fereastra casieriei, de unde au sustras suma de 9.470.000 lei, ce era destinată plăţii pensiilor şi DVR-ul sistemului de supraveghere video”, se arată în comunicat.

Hoţii au folosit metode avansate pentru a-şi asigura succesul operaţiunii. Au modificat orientarea camerei de supraveghere şi au bruiat sistemul de alarmă folosind dispozitive speciale.

Al treilea inculpat a jucat un rol crucial, furnizând echipamentele necesare şi supraveghind zona în timpul jafului. De asemenea, el a condus maşina care i-a transportat pe ceilalţi doi la locul faptei.

Primul inculpat a fost prins în jurul orei 03.00, în timp ce conducea o autoutilitară Fiat Doblo cu numere false pe străzile din Timişoara. Poliţia l-a depistat pe strada Anton Seiller.

În luna mai, doi dintre inculpaţi au călătorit la Bucureşti pentru a achiziţiona echipamentele necesare jafului. Au cumpărat staţii de emisie-recepţie şi un dispozitiv de bruiaj.

Rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost trimise spre soluţionare Tribunalului Timiş. Cazul a atras atenţia publicului datorită sumei mari furate şi metodelor sofisticate folosite de hoţi.