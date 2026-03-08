Reguli noi pentru sălile de jocuri de noroc în Timișoara

În Timișoara funcționează în prezent 173 de săli de jocuri de noroc, dintre care trei sferturi sunt situate la parterul blocurilor sau la mai puțin de 500 de metri de unități de învățământ.

Primarul Dominic Fritz dorește să schimbe acest lucru prin crearea unor zone speciale, în afara cartierelor de locuințe. „Eu mă refer aici la poate două sau maximum trei zone în Timișoara, mai degrabă, în zone industriale, acolo, din punctul meu de vedere, putem să dăm o libertate destul de mare și să fie acolo să își desfășoare activitatea de Las Vegas“, a declarat edilul, potrivit Digi 24.

Măsura vine în contextul în care, la nivel național, decizia de autorizare a sălilor de jocuri de noroc a fost lăsată la latitudinea administrațiilor locale. Unele orașe au ales să interzică complet aceste activități, în timp ce altele, precum Timișoara, optează pentru reglementări mai blânde.

Decizia finală va fi luată în Consiliul Local

Experiențele tragice ale tinerilor din oraș aduc în prim-plan impactul negativ al acestor activități. Un tânăr de 22 de ani din Timișoara a povestit cum a devenit dependent de jocurile de noroc încă din adolescență.

„Pe la 14 ani, am intrat în sala de jocuri din zonă, nu mi s-a cerut buletin, nimic, deși, clar, aveam o față de copil. Și am jucat primii mei 10 lei din care am făcut un câștig de 350. Aveam prieteni care, din nefericire, și-au amanetat lanțuri de aur, brățări, ajungeau să aibă în aparat 2.000 – 3.000 de lei”, a povestit acesta.

Deși a reușit să renunțe după trei ani de luptă cu dependența, cunoaște oameni care încă se confruntă cu această problemă.

Decizia autorităților locale din Timișoara este privită cu ochi buni de mulți cetățeni, care consideră că limitarea accesului la sălile de jocuri de noroc ar putea reduce numărul persoanelor afectate de dependență.

Proiectul de hotărâre care prevede relocarea sălilor de jocuri urmează să fie votat în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Timișoara.

Păcănelele, interzise în Slatina și Brăila

În 25 februarie, primarul municipiului Slatina a declarat că intenționează să elimine sălile de jocuri de noroc din oraș. „Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată va fi publicată, voi propune eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a păcănelelor din municipiu. Nici o păcănea nu va mai funcționa în Slatina”, a afirmat atunci De Mezzo într-un clip postat pe Facebook.

De asemenea, și primarul Marian Dragomir intenționează să interzică sălile de jocuri de noroc în municipiul Brăila. El a anunțat, tot luna trecută, că va propune această măsură Consiliului Local, care va decide prin vot dacă inițiativa va fi adoptată.

