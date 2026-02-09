Imaginile de câteva secunde, devenite virale pe rețelele de socializare, surprind un cal forțat să tracteze un bloc masiv de beton. Din cauza greutății copleșitoare, animalul se poticnește și își pierde echilibrul în timp ce este mânat de proprietar.

La scurt timp, poliţiştii de la Protecţia Animalelor s-au autosesizat în acest caz de cruzime.

„La data de 09 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 13.200 de lei unei persoane de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, domiciliată în judeţul Vâlcea, pentru săvârşirea unor acte de cruzime şi rele tratamente faţă de animale. În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat că bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, au annunțat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Cruzimea și violența față de animale nu rămân nepedepsite. Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc că legea sancționează aspru orice formă de maltratare și încurajează publicul să raporteze actele de abuz, implicarea civică fiind crucială în protejarea viețuitoarelor necuvântătoare.

