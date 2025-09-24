Momentul în care strada s-a surpat a fost surprins într-un videoclip

Imagini spectaculoase ale prăbușirii au devenit virale pe internet. Acestea arătau mașini dând cu viteză în marșarier și oameni fugind pentru a se pune la adăpost, în timp ce alte porțiuni de stradă continuau să se prăbușească.

Incidentul a avut loc deasupra unei stații de metrou aflate în construcție.

Doi stâlpi de electricitate și o mașină de remorcare a poliției au căzut în groapă pe măsură ce aceasta se lărgea.

Conform primelor informații, nu au existat răniți. Cu toate acestea, autoritățile au evacuat preventiv mii de pacienți din clădirile adiacente ale spitalului și rezidenți din apartamentele învecinate.

Foto: Profimedia Images

Spitalul din fața craterului a fost închis parțial

Funcționarea spitalului Vajira din districtul central Dusit al capitalei Thailandei a fost afectată. Tratamentele ambulatorii au fost suspendate, dar pacienții internați au continuat să primească îngrijiri. Clădirea spitalului pare să fie intactă.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Potrivit sursei citate, incidentul a provocat perturbări semnificative ale traficului și blocaje în regiune. Autoritățile încearcă să stabilizeze zona din jurul gropii, în special având în vedere posibilitatea ploilor care ar putea duce la alunecarea mai multor pământ în crater.

Cauza exactă a prăbușirii rămâne deocamdată necunoscută. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina factorii care au dus la acest incident dramatic în centrul capitalei thailandeze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE