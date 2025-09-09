„Conflictul a avut loc la intersecția unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergențe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin, aflat în trafic, într-un autovehicul”, a transmis Poliția Capitalei, marți, 9 septembrie.

Totul a plecat de la faptul că șoferul de 45 de ani a reproșat verbal că nu i s-a dat prioritate. După câteva secunde, a devenit agresiv. Mai întâi, l-a lovit pe șoferul din Burundi, apoi i-a lovit și mașina, după care a mai atacat și un tânăr de 18 ani aflat în zonă.

Până la sosirea polițiștilor de la Secția 22, agresorul a fost imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber, îmbrăcați în civil. Apoi, a fost dus la Secția de Poliție și a fost reținut 24 de ore.

Bărbatul de 45 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar instanța va decide dacă agresorul va fi arestat preventiv 30 de zile sau nu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE