Oamenii rămân blocați cu mașinile în nămol

În unele cartiere din Craiova, nici mașinile nu mai pot circula. Oamenii ies din case cu cizme de cauciuc sau își leagă pungi peste încălțămintea de stradă, potrivit Digi24.

În aceste zone există lucrări de canalizare, iar autoritățile locale spun că drumurile nu pot fi asfaltate până când nu sunt finalizate lucrările începute, care deja sunt întârziate de mai multe luni.

„Sunt lucrări aflate în derulare pentru introducerea canalizării. Firma a fost de nenumărate ori amendată și notificată de către Poliția Locală pentru nefinalizarea lucrărilor. Imediat ce condițiile meteo vor permite, se va intra pentru lucrări de punere în siguranță a drumului respectiv”, a transmis, pentru Digi24, Marina Andronache, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Craiova.

Localnicii sunt revoltați

Cel puțin șase străzi de la periferia Craiovei sunt în această situație. Acum, din cauza ploilor, totul s-a transformat în adevărate câmpuri cu noroi.

Pentru a ajunge la serviciu sau la școală, sunt folosite cizme de cauciuc. „Cu cizme de cauciuc, cu pungi legate… Avem copii care merg la școală și, vă dați seama, că nu pot să meargă cu ghetele nămolite”, spune o femeie, pentru sursa citată.

„Foarte rău că a rămas așa pe ploile astea și nu mai putem să trecem. Să ne aducă și nouă niște piatră, ceva pe aici, că nu se poate! De când s-au pus ploile, nu a mai venit nimeni… Și așa au lucrat încet”, mai spune un localnic.

Unele persoane au decis să nu-și mai scoată mașinile din curte, iar mai multe autoturisme au fost abandonate de către proprietari pe stradă.

„Rămânem suspendați. La stradă am văzut că este apă, intră apă la motor și distruge mașinile și noi nu avem cu ce să reparăm”, mărturisește un bărbat.

