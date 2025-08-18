Sursa: ANOSR

Protest prin artă și manifestări stradale

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) au organizat acțiuni-manifest în cadrul campaniei „EDU•CUT” și al proiectului StudentFest „Deficit”, conform Timis Online.

Studenții au desfășurat două manifestații simbolice, la Timișoara:

„Mi-am pierdut biletul” – un marș pe străzile Vasile Alecsandri și Alba Iulia, unde au purtat un tren de carton construit în stil dragon de paradă.

„Oameni de Hârtie” – acțiune în Piața Libertății, unde participanții s-au adunat ca „foi fragile” care exprimă nemulțumirile față de tăierea burselor și eliminarea facilităților de transport.

Mesajele studenților pentru guvernanți: „Nu tac studenții când vor decidenții”

Pe pancartele purtate de tineri au apărut mesaje precum:

„Nu tac studenții când vor decidenții”

„Vă pasă de educație, până vă costă”

„Educația sărăcește statul sau statul sărăcește educația?”

„10% net, 90% ignoranță”

„Scuzele nu țin de foame”

„Bursa nu e un bonus, e un necesar”

„Mersul pe jos face bugetul frumos”

„Guvernul taie fără rușine, noi nu avem ce pune în farfurie”

„Viitorul cere finanțare”

Fondul pentru burse scade cu 40%

Măsurile de austeritate criticate de studenți fac parte din Legea 141/2025 – „Legea Bolojan”, care reduce fondul total pentru burse cu 40%.

Potrivit noilor ordine ministeriale:

Bursele pentru studenții la licența didactică și masteratul didactic scad de la 3.700 lei la 2.165 lei lunar.

Bursele nu mai sunt acordate în vacanțele intersemestriale și de vară.

Studenții de la taxă sunt excluși complet de la posibilitatea de a primi burse.

Bursele vor fi calculate în funcție de salariul minim net, nu brut.

Dacă până acum universitățile primeau 405 lei pe student pe lună, de acum vor primi doar 216,5 lei.

Organizatorii protestului au transmis un mesaj direct decidenților politici: „Vrem să transmitem un mesaj de nemulțumire față de reglementările recente și, în același timp, să dăm glas comunității studențești, arătând că aceasta nu mai este dispusă să rămână pasivă sau doar niște «figuri tăcute».”

Zilele trecute, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) acuza Guvernul condus de Ilie Bolojan că ignoră problemele privind sistemul de burse și evită un dialog direct cu liderii studenților.

