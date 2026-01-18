„Au pus în pericol mii de studenți”

După ce au invocat distanța mare față de oraș și costurile suplimentare, studenții au aflat acum că spațiile în care se desfășurau cursurile nu aveau autorizație de securitate la incendiu pentru destinația de învățământ, iar ISU Cluj a sancționat universitatea.

Comitetului Studenților din Cluj-Napoca a acuzat conducerea universității că a pus în pericol viața a mii de tineri:

„La sesizarea studenților, ISU Cluj a sancționat contravențional Universitatea Babeș-Bolyai pentru funcționarea FMI în spațiile CREIC și TEAM. Aceste două spații NU beneficiau de autorizație de securitate la incendiu pentru destinația de învățământ. Daniel David și administrația sa au pus în pericol mii de studenți prin aventurismul imobiliar de care au dat dovadă. Cum s-a scandat și în stradă, CREIC putea deveni următorul Colectiv. Felicităm studenții FMI, care s-au organizat independent pentru a elimina riscul”.

Studenții precizează că „din acest motiv, Daniel David nu mai are autoritatea morală pentru a conduce UBB. Așteptăm demisia și din funcția de rector „autosuspendat”!” Totodată, aceștia cer ca toate cursurile de la MateInfo UBB, inclusiv cele ale masteranzilor să fie relocate cât mai rapid în oraș.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca este facultatea din România cel mai bine plasată în Top Shanghai 2024. Nicio universitate românească nu prinde top 1.000, dar Mate-Info de la UBB se clasează printre primele 100 de facultăți de profil din toată lumea, după criteriile academice pe baza căruia e alcătuit topul pomenit mai sus.

În ciuda acestei performanțe, conducerea UBB a decis să mute o bună parte din activitățile didactice de la această facultate pe un câmp din afara orașului, cu chirie la Primăria Cluj-Napoca, în două clădiri finanțate parțial cu bani europeni, construite în cu totul alte scopuri și rămase nefolosite.

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, luni, 22 decembrie. Informația a fost confirmată de Daniel David, într-un mesaj scris pe blogul personal. Daniel David ar fi refuzat să facă alte tăieri de la Educație, așa cum ceruse premierul Ilie Bolojan.







