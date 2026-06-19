Cine sunt principalii responsabili?

Potrivit cercetării, cea mai mare parte a celor mai bogați 10% locuiesc în SUA și Uniunea Europeană, unde distribuția bogăției este extrem de inegală. În medie, fiecare persoană din acest grup provoacă daune de mediu de 2.300 până la 7.500 de dolari anual. Diferențele regionale sunt însă semnificative: în SUA, daunele medii ajung la 38.000 de dolari pe persoană, comparativ cu 10.000 de dolari în Germania și între 410 și 1.400 de dolari în India.

Impactul consumului de lux

Studiul evidențiază că daunele sunt cauzate în principal de consumul de bunuri de lux, precum mașinile mari, zborurile frecvente și utilizarea excesivă de energie pentru locuințele spațioase.

„Daunele totale sunt mai mari decât fondurile necesare la nivel mondial pentru climă și biodiversitate”, afirmă Inge Schrijver, autoarea principală a studiului.

Jumătate din pagubele de mediu sunt asociate cu dispariția speciilor de plante și animale, precum și a habitatelor acestora. Schimbările climatice contribuie cu 36-45% din impact, iar efectele îmbogățirii cu azot, fosfor și consumul de apă dulce însumează aproximativ 8%.

Autorii studiului cer taxe mai mari pentru marii poluatori

Cercetătorii nu au inclus în calcul alți factori precum acidificarea oceanelor sau modificările în utilizarea terenurilor, ceea ce sugerează că daunele totale ar putea fi chiar mai mari.

Autorii studiului pledează pentru reglementări mai stricte și responsabilizarea principalilor poluatori. „Dacă poluatorul ar plăti și acești bani ar fi direcționați către soluții, s-ar putea face o diferență enormă”, explică Schrijver. Printre măsurile propuse se numără introducerea unei taxe de mediu sau a unui impozit pe avere, care ar putea contribui la reducerea impactului ecologic al consumului excesiv.

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