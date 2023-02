STUDIU DE CAZ. Cum ajung colegi de comisie profesională ai unui doctor cercetat pentru moartea unei tinere de 36 de ani să întocmească ei expertiza cerută de procurori 

În 2021, Ecaterina Emacu, 36 de ani, a fost operată de un hematom în Spitalul Bagdasar din București. Tânăra s-a stins în aprilie 2021, după ce a făcut și COVID, la internare fiind negativă. Oamenii legii analizează dacă intervenția s-a făcut cu întârziere.

Mormântul Ecaterinei Emacu | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

La sfârșitul acestei săptămâni, pe 24 februarie 2023, e așteptată o decizie din partea Colegiului Medicilor din România (CMR).

În acest sens, CMR a nominalizat doi experți care să efectueze rapoarte medicale de specialitate în legătură cu cazul. Și în care să analizeze și acuzațiile aduse medicului curant, profesorul Mircea Radu Gorgan, de la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală.

Profesorul Mircea Radu Gorgan, de la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Foto: Agerpres

Recomandări Reacția Moscovei, după ce România a anunțat închiderea Centrului Rus de Cultură: „Demersul Bucureștiului nu va rămâne fără răspuns”

La sfârșitul anului trecut au fost trimise către comisia superioară de disciplină cele două opinii. Ele sunt semnate de:

– Prof. dr. Ioan Ștefan Florian, medic primar neurochirurg, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

Prof. dr. Ioan Ștefan Florian. Foto: stiridecluj.ro

– Prof. univ. dr. Aurel Mohan, medic chirurg la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea. A fost secretar de stat propus de PSD la Ministerul Sănătății, însă a renunțat recent la funcție după un an (2022-2023)

Prof. univ. dr. Aurel Mohan

Cei doi au trimis rapoarte de expertiză favorabile medicului Gorgan, pe care nu îl consideră responsabil în vreun fel de decesul fetei.

Colegi de comisie

Recomandări Capcanele legii care majorează pedepsele pentru traficul de droguri. De ce nu asta e soluția

Doctorii Gorgan, Mohan și Florian nu sunt doar colegi într-un mediu unde e firesc „ca fiecare să se știe cu fiecare”. Conform ultimei scheme a comisiei de specialitate – neurochirurgie din cadrul Colegiului Medicilor, ei sunt colegi de comisie. În calitate de colegi de comisie, analizează împreună astfel de cazuri.

Dr. Ioan Ștefan Florian este vicepreședintele comisiei de neurochirurgie, în timp ce Gorgan și Mohan sunt membri. Comisia numără 9 membri.

Lucrări scrise împreună

În CV-ul medicului Gorgan apare o lucrare semnată împreună cu Ioan Ștefan Florian.

Se numește „A Retrospective, Multi-center Cohort Study Evaluating the Severity-Related Effects of Cerebrolysin Treatment on Clinical Outcomes in Traumatic Brain Injury” (Studiu retrospectiv de cohortă care evaluează impactul asupra severității parametrilor clinici al tratamentului cu cerebrolizină în leziunile cerebrale traumatice). Florian și Gorgan sunt și printre autorii volumului „Actualități în tumorile intracraniene”.

Libertatea a solicitat, încă de săptămâna trecută, un răspuns din partea Colegiului Medicilor din România (CMR), pe care îl va publica de îndată ce acesta va fi disponibil. Cei doi medici nu au putut fi contactați.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin, comportament bizar în timpul discursului de la Kremlin. Ce făcea în timp ce vorbea, toţi au observat

Viva.ro Cum arată vila de 500.000 de euro în care Oana Roman a locuit cu Marius Elisei. Detaliul inedit observat de multă lume

Observatornews.ro Campion mondial la robotică, mort la doar 19 ani. Destinul lui Daniel s-a frânt într-o secundă: "Nu te voi uita niciodată dragul meu frate"

Știrileprotv.ro BMW rupt în două într-un grav accident. Ce s-a aflat despre șoferul de 23 de ani, care a murit

FANATIK.RO Animal extrem de rar, apariție pe pârtiile din Poiana Brașov. Mai sunt doar câteva mii de exemplare în țară

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2023. Berbecii au parte de o zi deosebit de interesantă, cu condiția să accepte să fie mai cumsecade decât de obicei

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie